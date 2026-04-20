PSG trở lại Ligue 1 với tinh thần hưng phấn sau khi giành vé vào bán kết Champions League, nhưng lại gây thất vọng khi để thua Lyon ngay trên sân nhà. Việc không thi đấu ở vòng trước dường như khiến đội bóng của HLV Luis Enrique mất nhịp.

PSG sớm nhận “gáo nước lạnh” khi Lyon dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút. Phút 10, Endrick mở tỷ số sau pha dứt điểm dội cột, trước khi tài năng trẻ người Brazil kiến tạo cho Afonso Moreira nhân đôi cách biệt từ một pha phản công sắc bén.

Endrick có trận đấu chói sáng khi ghi bàn rồi kiến tạo cho đồng đội lập công - Ảnh: Lyon

Đội chủ nhà nỗ lực vùng lên nhưng thiếu hiệu quả. Gonçalo Ramos bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền khi không thắng được thủ môn Dominik Greif. Trước giờ nghỉ, Lucas Beraldo tiếp tục khiến CĐV tiếc nuối với cú đánh đầu đi vọt xà.

Sang hiệp hai, PSG gia tăng sức ép, nhưng Lyon vẫn duy trì sự chắc chắn. HLV Enrique tung Kvaratskhelia và Dembele vào sân nhằm thay đổi cục diện. Dù vậy, Dembele chỉ có thể đưa bóng trúng xà ngang, còn Kvaratskhelia ghi bàn danh dự bằng cú sút đẹp mắt từ xa.

Thất bại này khiến PSG chỉ còn hơn RC Lens một điểm, dù đá ít hơn một trận. Trong khi đó, Lyon vươn lên vị trí thứ ba, thắp lại hy vọng giành vé dự Champions League sau chuỗi phong độ ấn tượng.

Ghi bàn

PSG: Kvaratskhelia 90+4'

Lyon: Endrick 6, Moreira 18'

Đội hình thi đấu

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Mayulu, Beraldo, Vitinha, Doue, Ramos, Barcola

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Kluivert, Morton, Mangala, Abner Vinicius, Merah, Endrick, Moreira