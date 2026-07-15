Lịch thi đấu World Cup 2026
NGÀY  GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
19/07 04:00 Pháp - Anh/ Argentina Tranh hạng Ba VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
20/07 02:00 Tây Ban Nha - Anh/ Argentina Chung kết VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết World Cup 2026
NGÀY  GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
15/07 02:00 Pháp 0-2 Tây Ban Nha VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
16/07 02:00 Anh vs Argentina VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

Video Mbappe mở tỷ số cho Pháp trước Maroc (nguồn: VTV)