VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, đang ngày càng nóng bỏng và hấp dẫn về các vòng đấu cuối.
|
Lịch thi đấu World Cup 2026
|NGÀY
|GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|19/07
|04:00
|Pháp - Anh/ Argentina
|Tranh hạng Ba
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
|20/07
|02:00
|Tây Ban Nha - Anh/ Argentina
|Chung kết
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
|
Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết World Cup 2026
|NGÀY
|GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/07
|02:00
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
|16/07
|02:00
|Anh vs Argentina
|VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
Video Mbappe mở tỷ số cho Pháp trước Maroc (nguồn: VTV)