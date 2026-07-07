Hậu vệ cánh trái Facundo Medina của Argentina đang gặp vấn đề về thể lực. Cầu thủ thuộc biên chế Marseille không thể đá hết trận gặp Cape Verde ở vòng 32 đội.

Theo các nguồn đáng tin cậy, Medina chỉ bị chuột rút chứ không dính chấn thương nghiêm trọng. Dù vậy, hậu vệ 27 tuổi không tham gia buổi tập hồi phục cùng toàn đội hôm thứ Bảy mà chỉ tập riêng trong phòng gym.

Messi sẽ lĩnh ấn tiên phong trên hàng công Argentina - Ảnh: FIFA

Trường hợp Medina không kịp bình phục, Nicolas Tagliafico sẵn sàng thay thế. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh vẫn sẽ góp mặt dưới hàng phòng ngự, sát cánh cùng Nahuel Molina, Cristian Romero và Lisandro Martinez.

Ở tuyến giữa, Enzo Fernandez cũng phải tập riêng. Tiền vệ Chelsea được kỳ vọng sẽ tái hợp với Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister tại khu trung tuyến.

Trong khi Lionel Messi tiếp tục viết nên những cột mốc lịch sử. Với pha lập công vào lưới Cape Verde, siêu sao 39 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 7 kỳ World Cup khác nhau.

Anh cũng lập kỷ lục mới về số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại các trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup với 12 lần (ghi bàn và kiến tạo).

Trên hàng công, Messi và Thiago Almada hỗ trợ tiền đạo cắm Lautaro Martinez. Dù thi đấu chưa thực sự thuyết phục, tiền đạo của Inter vẫn được HLV Lionel Scaloni ưu tiên hơn Julian Alvarez trong đội hình xuất phát.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ai Cập - Hossam Hassan nguy cơ không thể sử dụng tới ba hậu vệ ở cuộc chạm trán Argentina.

Chiến thắng trước Australia khiến đại diện châu Phi phải trả giá đắt, khi hậu vệ trái Karim Hafez buộc phải rời sân vì vấn đề về cơ. Anh đã trở lại tập luyện cùng toàn đội, nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Không chỉ Hafez, HLV Hossam Hassan còn đau đầu với hai trường hợp khác dưới hàng phòng ngự là Ahmed Fatouh (chấn thương đùi) và trung vệ Mohamed Abdelmonem (chấn thương mắt cá).

Ai Cập đang gặp vấn đề dưới hàng phòng ngự - Ảnh: 433

Tin vui cho Ai Cập là tiền vệ Mohanad Lasheen đã trở lại, sau khi chấp hành án treo giò. Sự xuất hiện của Lasheen sẽ giúp Hamdy Fathy có thể lùi xuống đá trung vệ nếu cần thiết.

Vào trường hợp đó, Hamdy Fathy sẽ sát cánh cùng Yasser Ibrahim ở trung tâm hàng thủ. Đồng thời Ramy Rabia được kéo sang đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái thay Fatouh và Hafez, nếu cả hai không kịp bình phục.

Ngoài những điều chỉnh bất khả kháng ở hàng phòng ngự, HLV Hossam Hassan được dự đoán sẽ tiếp tục giữ nguyên bộ khung đã giúp Ai Cập tạo nên kỳ tích trước Australia.

Trên hàng công, bộ đôi Mohamed Salah - Omar Marmoush tiếp tục ra trận. Salah mang theo kỳ vọng tái hiện những khoảnh khắc ngẫu hứng, với cú đá phạt đền kiểu Panenka đã trở thành thương hiệu.

Đội hình dự kiến của Argentina vs Ai Cập

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Thiago Almada.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush.