Argentina vs Áo trên sân Los Angeles, trận đấu được mong chờ nhất bảng J World Cup, hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tính, sau khi cả 2 cùng thắng giòn ngày ra quân.

Bảng J chứng kiến 7 bàn thắng được ghi ở lượt trận đầu tiên, trong đó Argentina thắng 3-0 Algeria với hat-trick của Messi, còn Áo đả bại Jordan 3-1.

Ralf Rangnick có thể biết cách để Áo khắc chế Messi cùng Argentina. Ảnh: Khel Now

Đều có 3 điểm trong tay, đội nào thắng ở cặp đấu Argentina vs Áo, sẽ lấy vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Người Argentina từ niềm vui được trông đợi chứng kiến Messi chơi bóng trên sân, sau khởi đầu tuyệt vời, họ cháy lên niềm tin, bóng đá có lẽ không phải nợ số 10 vĩ đại của họ một mà tới hai chức vô địch World Cup.

Nhưng để biến niềm mong ước ấy thành hiện thực là điều không dễ dàng, nhất là khi Argentina không dễ đá khi gặp các đội bóng châu Âu.

Và thử thách đêm nay của họ là một Áo chơi kín kẽ, vô cùng kỷ luật dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick, người từng có giai đoạn ngồi ‘ghế nóng’ ở MU.

Nếu giành chiến thắng trước Áo, đó sẽ là chiến thắng liên tiếp thứ 8 của Argentina tại World Cup. Và nếu Messi tiếp tục thăng hoa và ghi bàn, anh sẽ độc chiếm vị trí cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở sân chơi này, sau khi đã sánh ngang thành tích 16 bàn của Miroslav Klose, ở trận ra quân.

Nụ cười rạng rỡ của Messi và đồng đội trên sân tập. Ảnh: X All About Argentina

Người ta hi vọng sẽ không có bất cứ xáo trộn nào trong tâm trí Messi, khi trong lúc cùng Argentina chuẩn bị cho cuộc so tài với Áo, mạng xã hội đã lan truyền tin cha anh qua đời khiến gia đình phải ra thông báo gấp, bác bỏ tin đồn thất thiệt. Đúng là cha Messi đang gặp vấn đề sức khỏe, nhưng quá trình hồi phục có tiến triển tích cực.

Đấu với Áo, Argentina khả năng sẽ là đội kiểm soát bóng dựa vào sự phối hợp ăn ý ở tuyến giữa và khả năng sáng tạo của Messi để tìm cách xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Nhưng họ sẽ gặp khó trước lối chơi pressing cường độ cao và phòng ngự kỷ luật của Áo. Đó chính là lúc cần bản lĩnh và sự tinh quái từ đoàn quân Scaloni.

Và có thể thấy sự căng thẳng, khó lường ở cuộc so tài này, khi cả chuyên gia bóng đá ESPN lẫn BBC, đều dự đoán trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Cụ thể, tỷ số là Argentina 2-2 Áo.

Trong khi đó, không hẹn mà gặp, 3 chuyên gia của Sportsmole, Sportskeeda và Khel Now đều dự đoán cùng một kết quả Argentina 2-1 Áo.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Emiliano Martinez; Facundo Medina, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Thiago Almada, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lautaro Martinez, Lionel Messi.

Áo: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic.