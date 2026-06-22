0h ngày 23/6, sân AT&T:

Argentina bước vào trận gặp Áo với tâm thế của nhà ĐKVĐ vừa có chiến thắng tưng bừng ở trận ra quân, nhưng sức hút lớn nhất không nằm ở cuộc đua giành vé đi tiếp.

Tất cả đang hướng về Lionel Messi và những cột mốc mới mà anh có thể chinh phục tại World Cup 2026.

Chiến thắng 3-0 trước Algeria ở lượt mở màn cho thấy Argentina vẫn giữ nguyên bản sắc từng giúp họ đăng quang tại Qatar.

Messi có cơ hội viết lại lịch sử World Cup. Ảnh: AFA

Đội bóng của Lionel Scaloni không còn chơi thứ bóng đá bùng nổ trong mọi thời điểm, trở nên thực dụng mà hiệu quả.

“La Albiceleste” biết cách kiểm soát thế trận theo ý mình, tăng tốc khi cần thiết, với những cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt. Ở trung tâm của mọi kế hoạch vẫn là Messi.

Cú hat-trick vào lưới Algeria không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi mà còn đưa Messi tiến sát thêm những kỷ lục lịch sử của World Cup. Messi vừa cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ tham dự giải VĐTG của Miroslav Klose.

Trước ngưỡng cửa tuổi 39, Messi biết cách thích nghi với những hạn chế của tuổi tác để trở nên hiệu quả.

Trong lần thứ 6 tham dự World Cup, Messi chơi bóng với tâm lý thoải mái thay vì áp lực phải giành chiến thắng. Anh tận hưởng bóng đá để rồi trình diễn phiên bản đặc biệt.

Tuy nhiên, Áo chắc chắn không phải Algeria. Đội bóng của Ralf Rangnick vừa thắng Jordan 3-1 nhờ thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing quyết liệt và chuyển trạng thái cực nhanh.

Jordan có màn chào sân giải thế giới ấn tượng, nhưng Áo vẫn ở đẳng cấp khác.

Trong tay Rangnick có nhiều cầu thủ chơi bóng ở Bundesliga cũng như một số giải lớn châu Âu, quen với cường độ cao và không ngại va chạm.

Trên sân AT&T, Áo hoàn toàn có thể gây khó khăn nhất định cho Argentina bằng lối chơi áp sát nhanh.

Dẫu vậy, khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng giải quyết trận đấu. Áo là một tập thể tốt, nhưng Argentina sở hữu những cầu thủ có thể định đoạt số phận trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Messi là người như vậy. Anh đang hướng đến bàn thắng thứ 17 tại World Cup, như món quà sinh nhật tuổi 39 (24/6).

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez

Áo (4-2-3-1): Alex Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic.

Dự đoán: Argentina thắng 2-0.

(Nguồn: VTV)