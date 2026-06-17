Trực tiếp bóng đá Argentina 1-0 Algeria: Messi ghi siêu phẩm Trực tiếp bóng đá Argentina vs Algeria - Nhận đường chuyền của De Paul, Messi thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách chừng 25m, trái bóng đi khá liệng khiến thủ môn Zidane dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.

Lionel Messi một lần nữa khiến thế giới bóng đá phải nhắc tên mình. Với việc có mặt trong đội hình xuất phát của Argentina ở trận ra quân gặp Algeria tại World Cup 2026, siêu sao sinh năm 1987 chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Kỷ lục này càng rực rỡ hơn khi El Pulga cán mốc trận đấu thứ 200 cho ĐTQG và ghi bàn thắng tuyệt đẹp đưa Albiceleste vượt lên dẫn trước đại diện châu Phi. Messi cũng trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, cùng với Cristiano Ronaldo.

Messi ăn mừng siêu phẩm vào lưới Algeria, ở kỳ World Cup thứ 6 cùng ĐT Argentina - Ảnh: AFA

Cột mốc đặc biệt này giúp Messi vượt qua nhiều huyền thoại từng dự 5 kỳ World Cup như Cristiano Ronaldo, Lothar Matthäus, Rafael Márquez hay Antonio Carbajal. Kể từ lần đầu xuất hiện ở World Cup 2006, Messi đã liên tục góp mặt tại các kỳ 2010, 2014, 2018, 2022 và nay là 2026.

Không chỉ lập kỷ lục ở sân chơi lớn nhất hành tinh, trận gặp Algeria còn đánh dấu lần thứ 200 Messi khoác áo đội tuyển Argentina. Trong hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ, anh đã ghi 117 bàn và có 61 kiến tạo, những con số khẳng định vị thế biểu tượng số một của bóng đá xứ Tango.

World Cup luôn là sân khấu đặc biệt với Messi. Từ cậu bé 18 tuổi ghi bàn vào lưới Serbia & Montenegro năm 2006, đến người đội trưởng nâng cao cúp vàng tại Qatar 2022, anh đã trải qua đủ vinh quang lẫn cay đắng.

El Pulga vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội ĐKVĐ - Ảnh: AFA

Hiện Messi cũng giữ kỷ lục về số trận ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup, là chân sút số một của Argentina tại giải đấu và là cầu thủ duy nhất kiến tạo ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Ở tuổi 38, Messi vẫn tiếp tục mở rộng di sản vĩ đại của mình.