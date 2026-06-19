MDZ cho hay, sau một ngày đầy những tin đồn về sức khỏe của cha mình, Messi được trông thấy tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội tại nơi đóng quân của tuyển Argentina.

Messi tham gia tập luyện bình thường cùng Argentina. Ảnh: EFE

Sự có mặt trên sân tập của đội trưởng số 10 xua tan những đồn đoán về khả năng ra sân của anh trong lượt trận thứ 2 bảng J World Cup 2026, Argentina gặp Áo.

Phía gia đình Messi cũng chính thức đưa ra thông báo về sức khỏe của cha anh – ông Jorge Messi, sau thông tin sai lệch được lan truyền từ người dẫn chương trình Florencia Pena của kênh Luzu.

Cô này đã nói trực tiếp trên chương trình “El Show del Verano” rằng, cha Messi vừa qua đời và nghĩ, ngôi sao sắp tròn 39 tuổi có thể phải bỏ dở World Cup 2026.

Theo gia đình Messi, đúng là cha anh hiện đang gặp vấn đề về sức khỏe nhưng có những phục hồi tích cực.

“Gia đình Messi thông báo rằng, Jorge Messi đang gặp vấn đề về sức khỏe. Ông hiện được theo dõi y tế, đang trong quá trình phục hồi và có tiến triển tích cực.

Trước những thông tin, tin đồn và suy đoán lan truyền trong những giờ gần đây, gia đình bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc một số cá nhân thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng và thiếu thận trọng trong một vấn đề riêng tư của gia đình”.

Giờ thì công chúng rõ hơn vì sao Messi xúc động đến bật khóc trên sân. Ảnh: The Touchline

Nhà Messi nhấn mạnh, chỉ những người thân trong gia đình mới nắm rõ tình trạng sức khỏe của ông Jorge, khẳng định mọi thông tin được công bố từ các nguồn khác, không chính thống đều không đáng tin cậy. Gia đình cũng kêu gọi dư luận, truyền thông hành xử có trách nhiệm, thận trọng và nhân văn.

Theo nhà báo người Argentina, Eduardo Feinmann, cha của Messi đối mặt với vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong vài tháng qua và tình trạng của ông đang được cho ngày càng xấu đi trong những ngày gần đây. Tinh thần Messi bị ảnh hưởng đáng kể vì điều này.

Ở trận ra quân World Cup 2026, Messi đã ghi cả 3 bàn thắng giúp Argenina thắng 3-0 Algeria. Sau đó anh tiết lộ lý do bật khóc trên sân sau bàn mở tỷ số, hoàn toàn không liên quan gì đến bóng đá.

Giờ thì người hâm mộ rõ hơn, vì sao khi ấy Messi xúc động đến vậy. Cha anh, người mà anh rất thân thiết, đứng sau lo mọi việc từ động viên khích lệ tinh thần, đến làm người đại diện, điều hành kinh doanh,… đang gặp vấn đề sức khỏe. Mong rằng với tình yêu to lớn từ con trai mình, cũng như người thân ở bên, ông Jorge Messi mau khỏe lại, để tiếp tục được chứng kiến 'siêu Messi' thăng hoa trên sân.