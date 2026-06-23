Lionel Messi tiếp tục biến World Cup 2026 thành sân khấu của riêng mình khi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo 2-0, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out. Ở tuổi 38, siêu sao người Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp hiếm có trong những trận cầu lớn.

Dù đá hỏng quả phạt đền những Messi vẫn xuất sắc nhất trận nhờ cú đúp bàn thắng - Ảnh: AFA

Trước trận gặp Áo, Messi cùng Miroslav Klose chia sẻ kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup. Tuy nhiên, pha lập công trong hiệp một giúp anh vượt qua huyền thoại người Đức để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại. Chưa dừng lại, bàn thắng ở những phút bù giờ đưa Messi lên mốc 18 bàn, tạo khoảng cách rõ ràng với phần còn lại.

Messi vượt Klose, độc chiếm kỷ lục ghi bàn tại World Cup - Ảnh: OneFootball

Điều đáng nói, trận đấu này không hề hoàn hảo với Messi. Anh đá hỏng một quả phạt đền ở đầu trận, nhưng nhanh chóng sửa sai bằng hai khoảnh khắc định đoạt cục diện. Chính sự lạnh lùng và bản lĩnh ấy giúp thủ quân Argentina tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của bóng đá thế giới.

Sau trận thắng Áo, Messi còn nắm giữ hàng loạt cột mốc đáng kinh ngạc: 23 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng, ghi bàn trong 13 trận World Cup, có 18 chiến thắng, 12 lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận và 10 lần mở tỷ số.

Messi xác lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup - Ảnh: FIFA

Argentina đi tiếp, còn Messi tiếp tục đứng một mình trên đỉnh cao lịch sử World Cup. Với phong độ hiện tại, không ai dám chắc bộ sưu tập kỷ lục của anh đã dừng lại.

Video Messi hoàn tất cú đúp vào lưới Áo (nguồn: VTV):