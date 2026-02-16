HBNpZVcWMAA00V9.jpg
Ngay phút thứ 8, Madueke đã mở tỷ số cho Arsenal
Eze chọc khe thông minh cho đồng đội lập công
Với thế công áp đảo, Martinelli nhanh chóng nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ
Phút 23, Jack Hunt phản lưới giúp Arsenal dẫn trước 3-0
Trước khi hiệp một khép lại, đến lượt Gabriel Jesus lên tiếng
Màn ăn mừng quen thuộc của tiền đạo người Brazil
45 phút đầu khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về Arsenal
Sang hiệp hai, cục diện không có nhiều thay đổi
Wigan gần như không thể gây khó cho Pháo thủ
Chiến thắng giòn giã của Arsenal

Nguồn ảnh: 433, AFC, FA Cup