Ở phía tây London, Arsenal hòa Brentford 1-1 trong trận đấu mà họ kém hơn về mọi mặt, khiến khoảng cách với Man City chỉ còn 4 điểm.
Nguồn ảnh: 433, AFC, FA Cup
Đương đầu Brentford thi đấu đầy quyết tâm trên sân nhà, Arsenal chỉ có được một điểm với trận hòa 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.
Erling Haaland ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Fulham, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm.
Vào sân ở hiệp hai, Viktor Gyokeres tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Arsenal đè bẹp Sunderland 3-0.
Man City thắng dễ Newcastle 3-1 (chung cuộc 5-1), sau chiêu tâm lý của Pep Guardiola và giành vé vào chung kết League Cup gặp Arsenal.