Man City giải quyết Fulham ngay trong hiệp 1 với chiến thắng 3-0, Pep Guardiola tiếp tục bám sát và gây áp lực lên Arsenal của Mikel Arteta.
Nguồn ảnh: Premier League, AFC
|Kết quả
|Vòng 26
|11/02/2026 02:30:00
|Chelsea 2 - 2 Leeds
|11/02/2026 02:30:00
|Everton 1 - 2 Bournemouth
|11/02/2026 02:30:00
|Tottenham 1 - 2 Newcastle
|11/02/2026 03:15:00
|West Ham 1 - 1 Manchester United
|12/02/2026 02:30:00
|Manchester City 3 - 0 Fulham
|12/02/2026 02:30:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Wolves
|12/02/2026 02:30:00
|Crystal Palace 2 - 3 Burnley
|12/02/2026 02:30:00
|Aston Villa 1 - 0 Brighton
|12/02/2026 03:15:00
|Sunderland 0 - 1 Liverpool
|13/02/2026 03:00:00
|Brentford 1 - 1 Arsenal
Thuyền trưởng Tam sư, Thomas Tuchel nổi lên là ứng viên sáng giá nhất thay Carrick dẫn dắt MU, sau những ‘biến động’ nơi hậu trường.
Real Sociedad giành chiến thắng quý giá 1-0 trước Athletic Bilbao, chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Erling Haaland ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Fulham, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm.
Trung vệ Van Dijk đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Liverpool đánh bại chủ nhà Sunderland ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.