Brentford nhập cuộc đầy tự tin trên sân nhà
Arsenal cố gắng tấn công nhiều ở biên trái
Thiago suýt mở tỷ số cho Brentford nhưng cú đánh đầu cận thành bị Raya cản phá
Gyokeres gần như bị cô lập ở phía trên
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Sang hiệp hai, đội trưởng Odegaard được tung vào sân thay cho Eze
Phút 61, Hincapie tạt vào thuận lợi để Madueke bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Pháo thủ
Niềm vui của Madueke
Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, Brentford tìm được bàn gỡ công nhờ pha bay người đánh đầu của Lewis-Potter
Đội chủ nhà chiến đấu kiên cường
Những phút cuối, Brentford mới là đội chơi tốt hơn và suýt có bàn thắng thứ hai khi Thiago lao xuống đối mặt David Raya
Brentford xứng đáng có điểm từ đội đầu bảng Arsenal

Nguồn ảnh: Premier League, AFC

Kết quả
Vòng 26
11/02/2026 02:30:00 Chelsea 2 - 2 Leeds
11/02/2026 02:30:00 Everton 1 - 2 Bournemouth
11/02/2026 02:30:00 Tottenham 1 - 2 Newcastle
11/02/2026 03:15:00 West Ham 1 - 1 Manchester United
12/02/2026 02:30:00 Manchester City 3 - 0 Fulham
12/02/2026 02:30:00 Nottingham Forest 0 - 0 Wolves
12/02/2026 02:30:00 Crystal Palace 2 - 3 Burnley
12/02/2026 02:30:00 Aston Villa 1 - 0 Brighton
12/02/2026 03:15:00 Sunderland 0 - 1 Liverpool
13/02/2026 03:00:00 Brentford 1 - 1 Arsenal