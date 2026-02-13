Sảy chân ở “Tổ ong”

“Mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi”, Mikel Arteta nói trước trận đấu với Brentford ở vòng 26 Premier League. Vấn đề với Arsenal là họ không làm được phần việc của mình. Man City thắng (3-0 trước Fulham), còn họ thì không.

Chuyến làm khách trước Brentford là một trong những cạm bẫy của “Pháo thủ” ở chặng cuối mùa, và cái bẫy ấy đã trở nên chí mạng.

Brentford thi đấu vượt trội. Ảnh: PA

Arsenal rời Gtech Community Stadium với đúng 1 điểm, mà còn là may mắn. Khi các quả phạt góc không mang lại bàn thắng, thì những cú ném biên của Brentford lại càng nguy hiểm hơn.

Đoàn quân của Mikel Arteta chỉ còn hơn Man City 4 điểm, khoảng cách không thể xem là an toàn. Nếu xem đây là bài kiểm tra bản lĩnh, thì rõ ràng họ chưa vượt qua.

Trận hòa là kết quả tốt nhất mà thầy trò Arteta có thể mang về từ phía tây London, xét tới cơn mưa cơ hội – phần lớn rất rõ ràng – của đội chủ nhà, cũng như đợt “bão chấn thương” mới nhất đang tàn phá lực lượng Arsenal.

Martin Odegaard rời sân của “Bầy ong” với bước chân tập tễnh sau cú va chạm ở đầu gối.

Cũng phải ghi nhận công lao của Brentford, trong cùng năm mất đi “kiến trúc sư” của mình – Thomas Frank, người sang Tottenham và vừa bị sa thải – vẫn đang trải qua mùa giải lịch sử, khi đứng thứ 7 Ngoại hạng Anh với 40 điểm, kém vị trí thứ 4 đúng 5 điểm.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu: quyết liệt, gai góc, tranh chấp bóng như một cuộc chiến. Arteta lại không có William Saliba (ốm phút chót) và Kai Havertz (chấn thương cơ, nghỉ 3-4 tuần). Trung vệ trẻ Cristhian Mosquera và Eze được đưa vào thay thế.

Brentford dưới thời Keith Andrews luôn “hiếu chiến”. Họ vẫn giữ nguyên tinh thần cạnh tranh mà Thomas Frank từng xây dựng, đã dồn Arsenal vào thế chống đỡ.

Pha ghi bàn của đội chủ nhà. Ảnh: PA

Bộ đôi Dango Ouattara và Igor Thiago khiến hàng thủ đội khách khốn đốn. Đến mức David Raya phải tạo nên một trong những “phép màu” quen thuộc để từ chối bàn mở tỷ số của tiền đạo Brazil, người đang là chân sút số 2 Premier League – 17 bàn, sau Haaland (22) – với cú đánh đầu cận thành, giữ sạch lưới trong hiệp 1.

Vấn đề của Arsenal

Sau một giờ đồng hồ, Arsenal ghi bàn mở tỷ số. Madueke bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa, thủ môn Caoimhin Kelleher bị trượt chân nên không thể cản phá.

Bị thủng lưới nhưng Brentford không hề nao núng. Đội chủ nhà vẫn “lì lợm” với thứ bóng đá phong cách riêng, phản ứng theo cách tốt nhất: tạo cơ hội, áp sát và quan trọng nhất là ghi bàn.

Chính Lewis-Potter, ít phút sau khi bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, đã gỡ hòa 1-1. Đó là bàn thắng “chuẩn Brentford” thời Keith Andrews.

Kayode phóng cú ném biên như bắn đá, tìm điểm nối ở cột gần; Sepp van den Berg đánh đầu ngược ra sau, để Lewis-Potter băng vào đánh đầu nối khiến Raya không có bất kỳ phản ứng nào.

Khán đài Gtech Community bùng nổ. “Câu lạc bộ đá phạt”, người hâm mộ Brentford mỉa mai đối thủ khi gỡ hòa từ tình huống cố định. Các học trò Keith Andrews như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục dồn ép.

Arteta chỉ có 2 chiến thắng trong 6 vòng gần nhất. Ảnh: Opta

Không hài lòng với 1 điểm, Brentford xứng đáng có 3. Trọng tài “cứu” Gabriel Magalhaes khỏi chiếc thẻ vàng thứ hai rất rõ ràng, trong khi Mosquera và Declan Rice phải lăn xả ngăn bàn thua thứ hai.

Igor Thiago cũng có cú nã đại bác trong vòng cấm sượt xà ngang. Nhưng cả anh lẫn đồng hương Gabriel Martinelli ở đầu sân bên kia đều không thể phá vỡ thế cân bằng. Kelleher chuộc lỗi bằng pha cứu thua xuất sắc nhất trận.

Thống kê Premier League cho thấy chi số bàn thắng kỳ vọng của Brentford – số liệu phản ánh số cơ hội nguy hiểm – là 1,51; trong khi Arsenal chỉ là 0,6. Đây là mức chênh lệch cao nhất mà “Pháo thủ” trải qua trên mọi mặt trận mùa này.

“Đứng đầu bảng, các người đang đùa à?”, CĐV Brentford tiếp tục chế giễu. Ngược lại, nhiều người hâm mộ “Pháo thủ” đang lo lắng về nguy cơ hụt hơi như các mùa giải vừa qua.

Thêm một lần Arsenal sảy chân. Không thắng 4 trong 6 vòng Ngoại hạng Anh gần nhất, các học trò Mikel Arteta đang cảm nhận được hơi nóng Man City từ phía sau.