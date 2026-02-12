HA5q97NboAAjXPy.jpg
Man City bước vào trận đấu với quyết tâm cao
resources_premierleague_pulselive_com 2260567304.jpg
Họ áp đảo sau tiếng còi khai cuộc, với cơ hội ngon ăn của Nunes
resources_premierleague_pulselive_com 2261117370 (2).jpg
Đến giữa hiệp một, sức ép của Man City mới được cụ thể hóa bằng bàn thắng
HA5xHqWbsAM8VKg.jpg
Tân binh Semenyo tiếp tục ghi bàn cho đội bóng áo xanh da trời
resources_premierleague_pulselive_com 2261117370.jpg
Phút 30, Semenyo đáp lễ để O'Reilly bấm bóng tinh tế nhân đôi cách biệt
HA5yUxQbkAAuDvp.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 11T201743Z_2113118609_UP1EM2B1KDGUJ_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI FUL (1).jpg
Cuối hiệp một, Haaland quăng chân sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0
HA50IcebsAQnSti.jpg
Niềm vui của tiền đạo người Na Uy
HA5zMklXIAEsiKQ.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Man City
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 11T201743Z_2113118609_UP1EM2B1KDGUJ_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI FUL.jpg
Sang hiệp hai, Fulham cố gắng vùng lên
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 11T204613Z_1235988604_UP1EM2B1LOZZN_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI FUL (1).jpg
Nhưng họ lần lượt bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn
HA6BTL7bsAIlQRi.jpg
Chung cuộc, Man City thắng 3-0 để tiếp tục bám đuổi Arsenal

Nguồn ảnh: Premier League, MCFC

Kết quả
Vòng 26
11/02/2026 02:30:00 Chelsea 2 - 2 Leeds
11/02/2026 02:30:00 Everton 1 - 2 Bournemouth
11/02/2026 02:30:00 Tottenham 1 - 2 Newcastle
11/02/2026 03:15:00 West Ham 1 - 1 Manchester United
12/02/2026 02:30:00 Manchester City 3 - 0 Fulham
12/02/2026 02:30:00 Nottingham Forest 0 - 0 Wolves
12/02/2026 02:30:00 Crystal Palace 2 - 3 Burnley
12/02/2026 02:30:00 Aston Villa 1 - 0 Brighton
12/02/2026 03:15:00 Sunderland 0 - 1 Liverpool
