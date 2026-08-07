Kết quả bóng đá ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG KÊNH TRỰC TIẾP
7/8 - 20:00 Singapore vs Indonesia Bảng A VTV6, FPT Play, TV360
7/8 - 20:00 Việt Nam vs Campuchia Bảng A VTV6, FPT Play, TV360

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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.