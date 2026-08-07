HLV Kim Sang Sik muốn...

Nếu chỉ xét về chuyên môn, câu trả lời có lẽ rất đơn giản: tung ra đội hình mạnh nhất với những cái tên vừa khiến Indonesia 'ôm hận' tại Bogor cách đây ít ngày.

Bởi vậy, sẽ chẳng bất ngờ nếu chiến lược gia người Hàn Quốc muốn giữ nguyên bộ khung ấy thêm một trận đấu nữa. Campuchia là đối thủ vừa sức để tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi, giúp các vị trí hiểu nhau hơn trước khi bước vào vòng bán kết, nơi các đối thủ mạnh và mọi sai lầm đều có thể phải trả giá.

HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với cơn đau đầu khi cần đưa ra những tính toán hợp lý về lực lượng cho tuyển Việt Nam

Một chiến thắng đậm cũng là điều HLV Kim Sang Sik hướng đến. Không chỉ để khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, mà còn duy trì sự hưng phấn và niềm tin sau màn trình diễn xuất sắc trước Indonesia.

... vẫn đau đầu, vì đâu?

Về cơ bản, dù cũng sở hữu những cầu thủ nhập tịch nhưng Campuchia vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm so với tuyển Việt Nam. Chính vì thế mới khiến ông Kim Sang Sik… đau đầu.

Thắng Campuchia không khó, nhưng để giành 3 điểm một cách thuyết phục nhất lại là bài toán chẳng đơn giản khi chiến lược gia người Hàn Quốc cần phải giữ chân các trụ cột cho chặng đường phía trước.

Với lực lượng đồng đều, vượt trội của tuyển Việt Nam, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng sẽ có kế sách để chu toàn và hoàn thành mục tiêu

Đây là điều khiến ông Kim Sang Sik lấn cấn, bởi nếu xoay tua đội hình, đồng thời tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ chưa được thi đấu kể từ đầu ASEAN Cup, hoặc những vị trí cần thử nghiệm… tuyển Việt Nam khó thắng đẹp hay nhẹ nhàng trước Campuchia. Ở chiều ngược lại tận dụng tối đa năng lực các trụ cột đương nhiên đối mặt với những nguy cơ rủi ro.

Nhưng, rất may lực lượng của tuyển Việt Nam hiện tại là tương đối đồng đều nên có thể thúc đẩy thuyền trưởng người Hàn Quốc vững tâm hơn với lựa chọn của mình.

Đồng thời với màn trình diễn đã đủ bắt mắt của đội nhà trước Indonesia cũng là động lực cho HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho những người mới.

Dẫu vậy, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng sẽ không thay toàn bộ các vị trí trên sân mà dùng theo cách “cài cắm”. Có nghĩa sự an toàn vẫn được lên đôi chân của nhóm cầu thủ chủ chốt như Xuân Son, Hoàng Hên… sau đó mới tính đến các vị trí vệ tinh khác.

Lựa chọn nói trên là hợp lý vì với lực lượng dự bị không quá cách biệt về chuyên môn so với nhóm đá chính của đội. Tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik hoàn toàn đảm bảo được chiến thắng, cùng lúc tạo ra những thử nghiệm mới nhằm phục vụ cho những trận đấu tại vòng bán kết hay xa hơn là chung kết.

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