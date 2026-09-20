Kết quả bóng đá ASIAD 20 hôm nay 20/9

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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

20/09  12:00

U23 Iran vs U23 Trung Quốc

20/09  12:00

U23 Triều Tiên vs U23 UAE

20/09  14:00

U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan

 VTV6

20/09  17:30

U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản

 VTV6
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật kết quả môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.