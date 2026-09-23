Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả bóng đá ASIAD 20 hôm nay 23/9
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
|
23/09 12:30
|
U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE
|
23/09 12:30
|
U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên
|
23/09 17:30
|
U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
|
23/09 17:30
|
U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật kết quả môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng bóng đá nam tại ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nam Á vận hội lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.