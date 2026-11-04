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Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
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Harry Kane luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
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Phút 54, Karl xâm nhập vòng cấm mở tỷ số cho Bayern
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Niềm vui của cầu thủ Bayern
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Tiếp đó, Laimer nhân đôi cách biệt với cú đá tung nóc lưới ở góc hẹp
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Harry Kane ăn mừng cùng Laimer
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Atletico cố gắng tìm bàn gỡ những lực bất tòng tâm
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Hùm xám giành chiến thắng xứng đáng

Nguồn ảnh: Uefa, FC Bayern

Kết quả
League Stage - 4
04/11/2026 00:45:00 Shakhtar Donetsk 0 - 1 Sporting CP
04/11/2026 00:45:00 Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart
04/11/2026 03:00:00 Feyenoord 0 - 3 Inter
04/11/2026 03:00:00 Lask Linz 4 - 0 Slovan Bratislava
04/11/2026 03:00:00 Manchester United 3 - 2 AS Roma
04/11/2026 03:00:00 Atletico Madrid 0 - 2 Bayern Munich
04/11/2026 03:00:00 Barcelona 3 - 0 Aston Villa
04/11/2026 03:00:00 Bodo/Glimt 0 - 0 Lille
04/11/2026 03:00:00 Villarreal 0 - 6 Paris Saint Germain