Bayern Munich tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng sợ tại Bundesliga khi có màn trình diễn áp đảo trước Union Berlin. Đội bóng xứ Bavaria không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm 7-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 vòng đấu.

Ngay phút 18, Jamal Musiala mở tỷ số bằng cú sút xa hiểm hóc sau đường kiến tạo của Alphonso Davies. Đến phút 39, Harry Kane nhân đôi cách biệt cho Bayern trên chấm phạt đền sau khi Michael Olise bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Musiala là người khơi mào cho cơn mưa bàn thắng, trong khi Olise rực sáng với cú hat-trick - Ảnh: FCBM

Chỉ ít phút sau, Olise tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm một chạm chính xác, giúp Bayern bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-0.

Sang hiệp hai, hàng công Bayern Munich tiếp tục bùng nổ. Kane hoàn tất cú đúp ở phút 54 với pha đánh đầu cận thành từ đường kiến tạo của Olise. Saibari ghi thêm bàn thắng ở phút 70, trước khi Olise hoàn tất cú hat-trick với hai pha lập công liên tiếp ở phút 73 và 76, khép lại chiến thắng 7-0 cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, cú đúp trong trận đấu này giúp Harry Kane chạm cột mốc lịch sử với 100 bàn thắng tại Bundesliga cho Bayern Munich. Tiền đạo người Anh chỉ cần 98 trận để đạt thành tích này, vượt qua kỷ lục trước đó của Dieter Müller, người cần 129 trận.

Kể từ khi gia nhập Bayern Munich từ Tottenham, Kane liên tục duy trì phong độ ấn tượng. Anh đã giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga trong cả 3 mùa giải đầu tiên tại Đức, đồng thời góp công lớn giúp Bayern vô địch Bundesliga mùa 2024/25 và 2025/26.

Harry Kane thiết lập kỷ lục ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử Bayern Munich - Ảnh: FCBM

Hiệu suất ghi bàn của Kane tại Bundesliga cũng khiến nhiều tiền đạo hàng đầu phải nể phục, khi anh trung bình chỉ cần 78,5 phút để ghi một bàn. Thành tích này vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Erling Haaland, Robert Lewandowski hay huyền thoại Gerd Müller.

Cột mốc 100 bàn tại Bundesliga tiếp tục khẳng định vị thế của Kane, người đang liên tục phá vỡ những kỷ lục kể từ ngày khoác áo Bayern Munich.

Ghi bàn: Musiala (18’), Kane (39’, 54’), Olise (43’, 73’, 76’), Saibari (70').

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Union Berlin: Ronnow, Rothe, Uduokhai, Querfeld, Trimmel, Lath, Woo Yeong, Schafer, Haberer, Khedira, Aebischer,