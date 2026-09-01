Bayern Munich trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước Elversberg, đội bóng mới thăng hạng nhưng đang có khởi đầu ấn tượng với 2 chiến thắng sau 3 vòng đầu tiên. Dù được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Vincent Kompany phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1.

Đáng chú ý, HLV Kompany tiếp tục có sự điều chỉnh trên hàng công khi bố trí Saibari chơi phía sau Harry Kane. Tiền đạo người Anh bước vào trận đấu với áp lực lớn khi vẫn chưa ghi bàn tại Bundesliga mùa này.

Harry Kane giải tỏa cơn khát bàn thắng giúp Bayern Munich có 3 điểm - Ảnh: FCBM

Elversberg nhập cuộc tự tin và suýt tạo bất ngờ khi một đường chuyền vào của Petkov khiến Kim Min-jae có nguy cơ phản lưới nhà. Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng lấy lại thế trận và mở tỷ số ở phút 26. Saibari thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang để tài năng trẻ Lennart Karl dứt điểm chính xác, đưa đội khách vượt lên.

Sang hiệp hai, Elversberg bất ngờ tìm được bàn gỡ. Phút 48, Krattenmacher tung cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc hiểm, đánh bại thủ môn Urbig sau khi hàng thủ Bayern để lộ khoảng trống.

Bàn thua khiến Bayern phải tăng tốc. HLV Kompany lần lượt tung Luis Diaz, Joshua Kimmich và Alphonso Davies vào sân nhằm gia tăng sức ép. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Bayern cuối cùng cũng tìm được bàn quyết định ở phút 72.

Từ đường chuyền của Pavlovic, Harry Kane nhận bóng trong vòng cấm, xoay người dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đánh dấu bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga mùa giải này.

Những phút cuối, Bayern kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn chiến thắng 2-1. Ba điểm giúp đội bóng xứ Bavaria có 7 điểm sau 3 vòng đấu và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu Bundesliga.

Ghi bàn

Elversberg: Krattenmacher 61'

Bayern Munich: Karl 26', Kane 72'

Đội hình xuất phát:

Elversberg: Kristof – Gyamerah, Pinckert, Rohr, Günther – Keidel, Poreba – Petkov, Onyeka, Campbell – Mokwa,

Bayern Munich: Urbig – Stanisic, Upamecano, Kim Min Jae, Brown – Pavlovic, Bischof – Olise, Saibari, Karl – Kane.