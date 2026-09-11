Trước Sabah yếu hơn về nhiều mặt, MU dễ dàng đè bẹp đối thủ đến từ Azerbaijan 4-0 trong trận ra quân Champions League 2026/27.
Nguồn ảnh: Uefa, 433
|Kết quả
|League Stage - 1
|08/09/2026 23:45:00
|AEK Athens FC 1 - 0 Lask Linz
|08/09/2026 23:45:00
|Club Brugge KV 2 - 3 Aston Villa
|09/09/2026 02:00:00
|Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal
|09/09/2026 02:00:00
|FC Porto 0 - 2 Manchester City
|09/09/2026 02:00:00
|Lille 2 - 3 Real Betis
|09/09/2026 02:00:00
|Real Madrid 2 - 1 Inter
|09/09/2026 23:45:00
|VfB Stuttgart 3 - 1 Viking
|09/09/2026 23:45:00
|Barcelona 5 - 1 Feyenoord
|10/09/2026 02:00:00
|Sporting CP 3 - 1 Galatasaray
|10/09/2026 02:00:00
|Liverpool 2 - 1 Atletico Madrid
|10/09/2026 02:00:00
|Napoli 0 - 1 Arsenal
|10/09/2026 02:00:00
|Paris Saint Germain 6 - 1 Slovan Bratislava
|10/09/2026 23:45:00
|PSV Eindhoven 1 - 1 Shakhtar Donetsk
|10/09/2026 23:45:00
|Fenerbahce 1 - 1 AS Roma
|11/09/2026 02:00:00
|como 4 - 1 RB Leipzig
|11/09/2026 02:00:00
|Bayern Munich 5 - 0 Bodo/Glimt
|11/09/2026 02:00:00
|Manchester United 4 - 0 Sabah FA
|11/09/2026 02:00:00
|Slavia Praha 2 - 3 Lens
Doãn Ngọc Tân được chẩn đoán dính chấn thương nặng sau khi bị Văn Hậu phạm lỗi trong trận Thể Công Viettel vs CAHN, vòng 2 LPBank V-League 2026/27.
CAHN gặp khó khi Văn Hậu bị thẻ đỏ ở giữa hiệp 2, nhưng họ vẫn giành trọn 3 điểm trước Thể Công Viettel nhờ pha ghi bàn của Stefan Mauk ở cuối trận derby Thủ đô, thuộc vòng 2 V-League.