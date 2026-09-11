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Bodo Glimt phòng ngự kiên cường trong hiệp một
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Dù dứt điểm nhiều nhưng Bayern Munich chưa thể ghi bàn trong 45 phút đầu
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Mãi sang hiệp hai, Musiala mới khai thông bế tắc
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Niềm vui của tiền vệ người Đức
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Phút 61, Olise đá phạt tạo điều kiện cho Harry Kane đánh đầu nhân đôi cách biệt
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Đồng đội chúc mừng Harry Kane
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Alphonso Davies cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số
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Cuối trận, Olise lóe sáng với siêu phẩm sút xa
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Anh lập cú đúp trong ít phút cuối
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Ngôi sao người Pháp ăn mừng phấn khích
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Chiến thắng giòn giã của Hùm xám

Nguồn ảnh: Uefa, 433

Kết quả
League Stage - 1
08/09/2026 23:45:00 AEK Athens FC 1 - 0 Lask Linz
08/09/2026 23:45:00 Club Brugge KV 2 - 3 Aston Villa
09/09/2026 02:00:00 Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal
09/09/2026 02:00:00 FC Porto 0 - 2 Manchester City
09/09/2026 02:00:00 Lille 2 - 3 Real Betis
09/09/2026 02:00:00 Real Madrid 2 - 1 Inter
09/09/2026 23:45:00 VfB Stuttgart 3 - 1 Viking
09/09/2026 23:45:00 Barcelona 5 - 1 Feyenoord
10/09/2026 02:00:00 Sporting CP 3 - 1 Galatasaray
10/09/2026 02:00:00 Liverpool 2 - 1 Atletico Madrid
10/09/2026 02:00:00 Napoli 0 - 1 Arsenal
10/09/2026 02:00:00 Paris Saint Germain 6 - 1 Slovan Bratislava
10/09/2026 23:45:00 PSV Eindhoven 1 - 1 Shakhtar Donetsk
10/09/2026 23:45:00 Fenerbahce 1 - 1 AS Roma
11/09/2026 02:00:00 como 4 - 1 RB Leipzig
11/09/2026 02:00:00 Bayern Munich 5 - 0 Bodo/Glimt
11/09/2026 02:00:00 Manchester United 4 - 0 Sabah FA
11/09/2026 02:00:00 Slavia Praha 2 - 3 Lens