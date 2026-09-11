Tứ kết hoàn toàn rộng mở

VFF giao chỉ tiêu vào tứ kết Asiad 2026 và đây là cột mốc hoàn toàn nằm trong khả năng của U23 Việt Nam, nếu nhìn vào lực lượng hiện tại.

Trong 23 cầu thủ, có tới 16 cái tên từng góp mặt ở đợt tập trung hồi tháng 7. Khoảng thời gian làm việc cùng nhau ấy tạo ra sự ổn định nhất định, từ cách vận hành đến sự thông hiểu giữa các vị trí.

Bảy gương mặt khác so với đợt tập trung gần nhất như Lý Đức, Quang Kiệt, Phạm Minh Phúc, Lê Phát, Ngọc Mỹ cũng không phải những cầu thủ mới.

Với lực lượng rất mạnh, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ xa hơn vòng bảng

Phần lớn 23 cầu thủ tham dự Asiad của U23 Việt Nam đều đã có một, hai mùa giải chơi bóng tại V-League, bên cạnh những trải nghiệm ở cấp độ trẻ, hoặc gần nhất là giải U23 châu Á. Vì vậy, khi bước vào Asiad, đội bóng áo đỏ vẫn nằm trong số những cái tên có lực lượng giàu kinh nghiệm bậc nhất.

Việc U23 Việt Nam chung bảng Uzbekistan, Kuwait và Philippines tất nhiên không dễ. Uzbekistan là đối thủ đáng ngại nhất, nhưng cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu vẫn rộng mở. Nếu tận dụng tốt những trận đấu với Kuwait và Philippines, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể giành vé vào tứ kết.

Thậm chí, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ và tái lập được thành tích của các đàn anh đi trước, tức giành quyền vào bán kết hoặc thậm chí có huy chương.

Nhưng tứ kết không phải đích cuối

U23 Việt Nam sẽ đi đến đâu ở Asiad 2026 thì còn phải đợi thực tế trả lời. Nhưng một điều chắc chắn, đại hội thể thao lớn nhất châu lục đang được HLV Kim Sang Sik lấy đó như bài sát hạch nữa với lứa cầu thủ U23 từng giành HCĐ giải U23 châu Á hồi đầu năm.

Đó cũng là lý do việc VFF và HLV Kim Sang Sik thay đổi phương án, từ đội U21 sang lực lượng gần như mạnh nhất, có ý nghĩa vượt ra ngoài một giải đấu.

Đồng thời cũng là cơ hội để ghi điểm thêm trong mắt HLV Kim Sang Sik

Nói một cách cụ thể, HLV Kim Sang Sik chắc chắn đã có những tính toán cho tương lai của tuyển Việt Nam, sau Asian Cup 2027. Đương nhiên các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại nằm trong kế hoạch đó.

Và muốn có cơ hội, các cầu thủ U23 phải tự đưa mình vào tầm mắt của chiến lược gia người Hàn Quốc bằng màn trình diễn trước những đối thủ đủ chất lượng sẽ gặp tại Asiad lần này.

Tất nhiên, Asiad cũng chỉ là một trong số nhiều bài sát hạch dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi bên cạnh đó còn là màn trình diễn đều đặn tại V-League hoặc ở giải hạng Nhất mùa bóng mới vừa khởi tranh.

Có thể thấy, Asiad không phải là tấm vé để bước ngay lên ĐTQG, nhưng được coi như chìa khoá cho U23 Việt Nam chứng minh năng lực với ông Kim Sang Sik cũng như các HLV ở CLB. Chỉ khi dần chiếm được suất đá chính ở V-League, cánh cửa tuyển Việt Nam mới rộng mở hơn.