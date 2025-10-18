Ghi bàn:
Barcelona: Pedri (13'), Ronald Araujo (90'+3)
Girona: Witsel (21')
Đội hình ra sân:
Barcelona: Szczesny, Balde (Gerard Martín 76'), Garcia, Cubarsi, Kounde, Casado (Ronald Araújo 82'), Pedri (Andreas Christensen 64'), De Jong, Dro Fernandez (Fermín López 46'), Lamine Yamal (Roony Bardghji 64'), Rashford
Girona: Gazzaniga, Blind, Reis, Arnau Martinez (Lancinet Kourouma 78'), Moreno, Witsel, Bryan Gil (Jhon Solís 63'), Rincon, Portu (Viktor Tsygankov 63'), Joel Roca (Yáser Asprilla 68'), Vanat (Cristhian Stuani 68')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng vất vả 2-1 dành cho Barca. Sau đây một tuần, đội bóng xứ Catalan sẽ làm khách tại Santiagio Bernabeu ở trận Siêu kinh điển lượt đi với Real Madrid.
90'+3
Ronald Araujo lập đại công
De Jong đột phá rồi căng ngang ra để trung vệ vào sân thay người Ronald Araujo lên tham gia tấn công có pha dứt điểm như một tiền đạo, đưa Barca vượt lên dẫn 2-1.
90'+1
HLV Hansi Flick phải nhận thẻ vàng thứ hai, kèm theo tấm thẻ đỏ từ trọng tài Jesus Gil. Như vậy, cựu HLV Bayern Munich sẽ bị cấm chỉ đạo trong trận Siêu kinh điểm với đại kình địch Real Madrid vào cuối tuần sau.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Các cầu thủ Girona vẫn đang phòng ngự kiên cường, không chỉ vậy đội khách thi thoảng có những pha phản công nguy hiểm khiến CĐV Barca thót tim.
81'
Đội chủ nhà vẫn đang hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai vào lưới Girona.
72'
Các cầu thủ và BHL Barca đòi phạt đền khi Rashford đột phá và bị ngã trong vòng cấm Girona sau tác động của Vitor Reis vào vùng mặt. Tuy nhiên trọng tài cho rằng không có lỗi của cầu thủ đội khách.
65'
Trong vòng một phút, Rashford có liên tiếp hai pha dứt điểm nguy hiểm nhưng đều không đánh bại được thủ môn của Girona.
61'
Cubarsi xoay người dứt điểm tung lưới Girona nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi của cầu thủ Barca trước đó. HLV Hansi Flick quyết định rút cả Pedri và Yamal ra nghỉ để tung Andreas Christensen và Roony Bardghji vào sân.
59'
Rashford thực hiện pha đá phạt hàng rào đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Girona.
54'
Lamine Yamal tìm kiếm vận may từ cú dứt điểm ngoài vòng cấm, song thủ môn của Girona chơi cảnh giác. Mưa ngày một to hơn trên sân Olimpico Lluis Companys khiến các khán đài thưa thớt CĐV.
50'
Các cầu thủ Girona chủ động đẩy cao đội hình chơi sòng phẳng với đội chủ nhà Barca.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'+2
Cơn mưa bất chợt trút xuống sân Olimpico Lluis Companys ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu, trên khán đài nhiều CĐV phải di chuyển ra ngoài để tránh bị ướt.
40'
Khung thành Barca lại bị đe dọa liên tiếp bởi những pha phản công sắc nét của Girona. Đầu tiên là cú sút vọt xà ngang của Bryan Gil trong thế đối mặt trước khi Witsel đặt lòng đi ra ngoài đáng tiếc.
37'
Yamal chớp cơ hội trong vòng cấm Girona, thần đồng 18 tuổi người Tây Ban Nha thực hiện pha vô-lê nhưng hậu vệ Girona kịp thời ngăn cản chịu phạt góc.
30'
Rashford đá phạt đập xà ngang Girona
Rashford đem về quả phạt, chính tiền đạo gia nhập Barca theo hợp đồng cho mượn từ MU là người thực hiện cú đá đưa bóng đập xà ngang khung thành Girona.
27'
Cơ hội dành cho De Jong nhưng cú dứt điểm đưa bóng về góc thấp không đánh bại được thủ môn Gazzaniga.
24'
Chỉ trong vòng 3 phút, Girona có liên tiếp hai cơ hội ngon ăn trong thế đối mặt, tuy nhiên thủ môn Szczesny đều là người chiến thắng trong pha cản phá Vanat.
21'
Witsel ghi tuyệt phẩm gỡ hòa 1-1
Từ tình huống phá bóng không tốt của hàng thủ Barca, Witsel nhận bóng từ Arnau rồi thực hiện pha ngả người bắt vô-lê trong thế quay lưng về khung thành Barca. Bóng đi đập đất rồi hướng về góc xa khiến thủ môn Szczesny không thể cản phá.
13'
Pedri mở tỷ số đẹp mắt
Tiền vệ Pedri đi bóng trong vòng cấm Girona như chỗ không người rồi dứt điểm đưa bóng đi chìm và cực hiểm, đập cột dọc rồi lăn vào lưới đội khách.
9'
Đội bóng xứ Catalan đang tổ chức ép sân liên tục, trong khi các cầu thủ Girona chơi phòng ngự đông quân số khiến Barca gặp khó.
4'
Lợi thế sân nhà cùng dàn ngôi sao thượng hạng, Barcelona sớm triển khai thế trận tấn công mạnh mẽ.
21h15
Trọng tài chính Jesus Gil thổi còi cho trân đấu được bắt đầu.
21h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, Barcelona bất ngờ chững lại khi để thua ngược PSG 1-2 trên sân nhà, rồi tiếp tục thất bại 1-4 trước Sevilla. Hai cú vấp này như lời cảnh tỉnh để HLV Hansi Flick và các học trò nhận ra rằng Barca vẫn còn xa mới đạt đến sự hoàn hảo.
Đội bóng xứ Catalonia đang quá say mê tấn công mà đôi khi quên mất tầm quan trọng của phòng ngự.
Rất may cho Barca, ở vòng đấu tới họ chỉ phải gặp đối thủ yếu Girona - đội đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng dù vừa thắng Valencia 2-1. Kể từ sau khi chia tay tiền đạo Artem Dovbyk và tiền vệ Yangel Herrera, Girona không còn duy trì được phong độ từng giúp họ cán đích top 3 mùa trước.
Họ đã trải qua 8 trận chỉ biết hòa và thua trước khi có chiến thắng đầu tay. Với tương quan hiện tại, Barca hoàn toàn có thể hướng tới một trận thắng đậm để lấy lại tinh thần.
Thông tin lực lượng
Barca: Cả Joan Garcia, Ferran Torres và Dani Olmo không chắc đủ sức khỏe xung trận. Riêng Robert Lewandowski phải ngồi ngoài vì chấn thương, còn Fermin Lopez và Alejandro Balde đã trở lại tập luyện.
Girona: Không thể sử dụng một số cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương như Juan Carlos, David López, Ricard Artero, Donny van de Beek và Alejandro Frances. Ngoài ra, khả năng ra sân của Viktor Tsygankov, Abel Ruiz và Azzedine Ounahi còn để ngỏ, trong khi Iván Martin bị treo giò.