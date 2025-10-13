Viên ngọc quý của bóng đá Tây Ban Nha – Lamine Yamal, người mà cả tuyển QG và Barca đều muốn anh luôn mạnh khỏe và lành lặn để tỏa sáng trên sân, vắng mặt ở kỳ FIFA Days tháng 10, do tái phát chấn thương xương mu.

Lamine Yamal đang có tình yêu nồng nhiệt với nữ rapper người Argentina. Ảnh: Insta L.Y

Ban đầu, Lamine Yamal được HLV La Furente triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha, nhưng sau đó phải gạch tên sao trẻ Barca, vì báo cáo y tế từ CLB cho thấy, cầu thủ này lại bị đau ở khớp háng.

Cũng bởi Lamine Yamal, giữa Hansi Flick cùng Barca có hục hặc với La Fuente và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, vì cho rằng họ đã không chăm sóc anh đúng cách – qua việc tiêm thuốc giảm đau để cầu thủ này ra sân ở kỳ FIFA Days tháng 9, dẫn đến nghỉ 4 trận của đội bóng xứ Catalan sau đó.

Cặp đôi tận hưởng kỳ nghĩ lãng mạn ở Croatia. Ảnh: Ins L.Y

Kết quả, Yamal mới chính thức trở lại đội hình xuất phát Barca đấu PSG thì đã tập tễnh rời sân lúc cuối trận, được kết luận tiếp tục phải vắng mặt 2-3 tuần.

Tuy nhiên, Hansi Flick và Barca được cảnh báo, chấn thương xương mu rất phức tạp mà nếu không cẩn thận điều trị đến nơi đến chốn, rất khó để hồi phục hoàn toàn.

Cái khó cho thuyền trưởng người Đức và đội bóng xứ Catalan ở chỗ, Lamine Yamal tuổi mới lớn - tròn 18 tuổi hôm 13/7, thích khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống, bao gồm chuyện yêu và tiệc tùng.

Với chấn thương đang gặp phải, sẽ tốt hơn nếu Lamine Yamal duy trì cuộc sống điều độ, thậm chí phải kiêng khem, thì anh tận dụng thời gian vui bên bạn gái bốc lửa hơn 7 tuổi – nữ rapper người Argentina, Nicki Nicole.

Lamine Yamal và bạn gái tay trong tay ở Croatia. Ảnh: X The Touchline

Nếu trong tháng 9, Lamine Yamal được phát hiện vi vu bên bạn gái ở nơi sang chảnh tại Monaco (Pháp) thì mới nhất, anh với nữ rapper du ngoạn tại Croatia.

Trên trang cá nhân, Lamine Yamal khoe ảnh tình tứ, hôn đắm đuối người yêu, cho thấy cả 2 đang rất mặn nồng.

Sao trẻ này từng tuyên bố, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình và sau khi cởi chiếc áo Barca ra thì anh có cuộc sống riêng của bản thân. Tuy nhiên, những người yêu mến anh không khỏi lo ngại, nếu không ý thức chăm sóc bản thân thật tốt, Yamal có thể phải trả giá cho sự nghiệp của mình.