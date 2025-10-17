Những ngày này ở Barcelona, sóng gió lại nổi lên. Sau hàng loạt rắc rối liên quan đến các ca chấn thương của cầu thủ khi trở về từ dịp FIFA Days, nay xuất hiện thêm một vấn đề nội bộ.

Hansi Flick vốn nổi tiếng nghiêm khắc, thường phạt cầu thủ không được ra sân nếu họ đi muộn – dù là buổi tập, ngày thi đấu hay các buổi nói chuyện chiến thuật.

Hansi Flick không thể phạt Yamal như những cầu thủ khác. Ảnh: EFE

Điều đó từng xảy ra với Lamine Yamal trong ngày Barca gặp PSG (thua 1-2) ở vòng bảng Champions League, nhưng cầu thủ chạy cánh trẻ này vẫn được thi đấu.

Theo tiết lộ của nhà báo Manu Carreno trong El Larguero, chương trình nổi tiếng của kênh Cadena SER, chính Deco đã phải đứng ra hòa giải với Flick để Lamine không bị gạt khỏi đội hình hôm ấy.

HLV người Đức muốn để Lamine ngồi dự bị vì anh đến muộn trong một buổi họp đội, giống như những gì ông từng làm với các cầu thủ khác.

“Deco đã phải can thiệp để Yamal được ra sân. Flick không vui với việc bị ‘vượt quyền’, vì ông cho rằng nếu đã có hình phạt thì phải áp dụng công bằng cho tất cả”, Carreno nói.

Giám đốc chương trình El Larguero cũng tiết lộ thêm rằng ban lãnh đạo Barca bắt đầu lo ngại về một số vấn đề trong cuộc sống của Lamine Yamal (một trong những nguyên nhân gây chấn thương cơ háng, không hoàn toàn vì đá cho Tây Ban Nha).

Yamal trong trận thua PSG. Ảnh: EFE

“Có sự lo lắng nhất định về sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy. Không đến mức báo động, nhưng có vài điều diễn ra trong những tháng gần đây khiến họ không hài lòng – cả về thái độ lẫn lối sống”.

Việc Lamine không bị phạt vì đi muộn cũng khiến phòng thay đồ khó hiểu, bởi trước đó các cầu thủ như Jules Kounde, Raphinha, Inaki Pena hay Marcus Rashford đều từng bị xử lý vì lý do tương tự.

Hansi Flick không muốn để quyền uy của mình bị suy giảm trong mắt tập thể, và ông tỏ rõ sự không hài lòng khi Deco can thiệp để Lamine được đá chính trận gặp PSG.

Câu hỏi bây giờ là: sau tiền lệ này, liệu Hansi Flick có còn tiếp tục duy trì kỷ luật nghiêm khắc với những ai đến muộn các buổi tập hay họp đội nữa hay không?