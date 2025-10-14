Tin tốt cho Hansi Flick và Barca khi Lamine Yamal có thể trở lại tập luyện cùng đồng đội, với nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Do tái phát chấn thương háng, được dự đoán phải nghỉ 2-3 tuần, Lamine Yamal vắng mặt ở tuyển Tây Ban Nha trong kỳ FIFA Days tháng 10, dù ban đầu được HLV La Fuente điền tên vào danh sách.

Lamine Yamal hớn hở được bạn gái tới đón về sau buổi tập cùng Barca. Ảnh: Lamine Yamal Xtra

Trong lúc dưỡng thương, ngọc quý của Barca tranh thủ có chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn với bạn gái – nữ rapper Nicki Nicole, ở Croatia, được chính Yamal khoe các hình ảnh lên trang cá nhân.

Lamine Yamal được đánh giá cao về tài năng, tuy nhiên có không ít lo ngại sao trẻ 18 tuổi không giữ được đôi chân trên mặt đất và một cuộc sống cá nhân ồn ào có thể làm ảnh hưởng các bước tiến trên sân cỏ.

Cả 2 rời đi trong niềm hạnh phúc. Ảnh: Barca Times

Giờ đây nhất cử nhất động của tài năng Barca đều được truyền thông theo sát và Lamine Yamal cũng chẳng có vẻ gì muốn có cuộc sống riêng tư kín đáo.

Hansi Flick và Barca cũng như người yêu mến Lamine Yamal hi vọng bạn gái hơn 7 tuổi sẽ mang đến động lực tích cực cho cầu thủ này, đừng rơi cảnh ‘mải yêu’ quên phấn đấu sự nghiệp.

Yamal cười, Hansi Flick và Barca cũng sẽ cười. Ảnh: FCB

Yamal được trông đợi sẽ sẵn sàng cho siêu kinh điển Barca vs Real Madrid ngày 26/10. Ảnh: Barca Universal

Lamine Yamal rạng rỡ và đầy năng lượng trên sân tập. Ảnh: FCB

Có thể thấy Yamal đang cực kỳ hạnh phúc trong tình yêu, mang nụ cười rạng rỡ đến sân tập và mặt đầy hãnh diện và hớn hở khi được nữ rapper người Argentina lái xe đến đón và cùng nhau ra về sau buổi tập ngày 13/10.