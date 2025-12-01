Dù chỉ cần một trận hòa là đủ để vào bán kế SEA Game 33 nhưng U22 Việt Nam cho thấy quyết tâm rất lớn đánh bại Malaysia ở trận cuối vòng bảng, ngày 11/12.
Nguồn ảnh: Uefa, Bayern FC
SEA Games 33 chính thức được bắt đầu bằng lễ khai mạc được tổ chức tại sân vận động Rajamangala, Thái Lan tối 9/12.
Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường khẳng định U22 Việt Nam không chủ trương cầm hòa U22 Malaysia mà đặt mục tiêu chiến thắng để vào bán kết SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú báo cáo Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng về việc tuyển nữ Việt Nam cũng như đội U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn tại SEA Games 33.