G7vrl0oXAAAfpJr.jpg
Đội hình ra sân Bayern Munich
G7vzyxqXAAAebTY.jpg
Sporting Lisbon dàn thế trận phòng ngự chủ động, ngăn chặn tầm hoạt động của Harry Kane
G7vvW65WkAAe0Jq.jpg
Michael Olise cũng cố gắng tạo đột biến 
G7v1PDhXAAAs1kV.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com fc_bayern_munchen_v_sporting_clube_de_portugal_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (7).jpg
Ngay đầu hiệp hai, Kimmich phản luới nhà, biếu cho đội khách bàn mở tỷ số
editorial_uefa_com fc_bayern_munchen_v_sporting_clube_de_portugal_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (6).jpg
Tuy nhiên, Gnabry lập tức đệm cận thành từ pha dàn xếp phạt góc san hòa 1-1
editorial_uefa_com fc_bayern_munchen_v_sporting_clube_de_portugal_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (4).jpg
editorial_uefa_com fc_bayern_munchen_v_sporting_clube_de_portugal_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (3).jpg
Phút 69, tài năng trẻ Karl xâm nhập vòng cấm ghi bàn thứ hai cho Hùm xám
editorial_uefa_com fc_bayern_munchen_v_sporting_clube_de_portugal_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (5).jpg
Cầu thủ 17 tuổi ăn mừng phấn khích
editorial_uefa_com fc_bayern_munchen_v_sporting_clube_de_portugal_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (2).jpg
Đến phút 77, Jonathan Tah đá nối chính xác nâng tỷ số lên 3-1
editorial_uefa_com fc_bayern_munchen_v_sporting_clube_de_portugal_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6.jpg
Bayern Munich ngược dòng ấn tượng
G7wGj36X0AEchdK.jpg
Bayern Munich giành chiến thắng thứ 5 sau 6 lượt đấu vòng bảng Champions League

Nguồn ảnh: Uefa, Bayern FC