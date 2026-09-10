2h00 ngày 11/9, sân Allianz Arena:

Bayern Munich bắt đầu hành trình Champions League 2026/27 bằng cuộc tiếp đón Bodo/Glimt tại Allianz Arena - trận đấu giữa quyền lực bóng đá châu Âu và kẻ nổi loạn.

Bodo/Glimt không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ. Mùa trước, đội bóng của Kjetil Knutsen gây chấn động khi đánh bại Man City 3-1 trên sân nhà, rồi thắng Atletico Madrid 2-1 ngay tại Tây Ban Nha.

Bayern tự tin hướng đến trận mở màn Champions League. Ảnh: FCBayern

Lối đá giàu năng lượng, pressing quyết liệt và khả năng chuyển trạng thái tốc độ giúp đại diện Na Uy trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất Champions League. Cách họ loại Inter thực sự ấn tượng.

Phong độ hiện tại của Bodo/Glimt tiếp tục gây được chú ý. Họ đang dẫn đầu giải VĐQG Na Uy, đồng thời trải qua chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 11 chiến thắng.

Trên hành trình vào vòng phân hạng Champions League, Bodo/Glimt vượt qua Union Saint-Gilloise với tổng tỷ số 6-5, trước khi áp đảo NEC Nijmegen 6-1.

Nhưng Allianz Arena là một thế giới khác. Bayern Munich đã bất bại 38 trận sân nhà liên tiếp ở vòng bảng hoặc vòng phân hạng Champions League, thắng tới 36 trong số đó.

Kể từ thất bại trước Man City tháng 12/2013, chưa đội khách nào rời Munich với 3 điểm ở giai đoạn này.

Bodo/Glimt bắt đầu Champions League với thách thức khổng lồ. Ảnh: FKB

Bayern Munich cũng khởi đầu mùa giải mạnh mẽ, từ việc giành Siêu cúp Đức đến trận thắng Stuttgart 5-1, cũng như hạ Osnabruck 4-1 tại Cúp Đức.

Cuối tuần qua, trận hòa 0-0 trước Schalke 0-0 giống như một cú vấp nhẹ.

Harry Kane và Michael Olise được nghỉ phần lớn thời gian trước Schalke, trong khi Jamal Musiala đã trở lại sau chấn thương. Chỉ Gnabry còn chưa rõ khả năng thi đấu.

Với lực lượng vượt trội, lợi thế sân nhà và khả năng kiểm soát bóng áp đảo, Bayern được chờ đợi sẽ thắng cách biệt cao trước “kẻ nổi loạn” Bodo/Glimt.

Lực lượng:

Bayern Munich: Gnabry chưa chắc thi đấu.

Bodo/Glimt: Aleesami, Evjen, Mikkelsen, Riisnaes chấn thương; Hauge và Gundersen chưa rõ khả năng thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Harry Kane.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.