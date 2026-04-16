Trên sân Allianz Arena, Real Madrid 3 lần vượt lên dẫn trước Bayern Munich, nhưng vẫn kết thúc trận đấu trong thảm họa, bị loại khỏi Champions League theo cách khó nuốt trôi.

Real Madrid tập hợp nhiều ngôi sao lớn nhưng không thể tạo nên tập thể đáng gờm. Ảnh: X Actu Foot

Real Madrid cần thành tích, những danh hiệu lớn mỗi năm (La Liga, Champions League) và sẽ không có chỗ cho HLV nào không làm được điều đó. HLV Ancelotti ra đi, Xabi Alonso lên tiếp quản chưa được 9 tháng thì mất việc, Arbeloa được chọn từ tháng 1 cũng sắp bị thay thế.

Theo báo chí Tây Ban Nha, sau trận thua 3-4 Bayern dẫn đến bị loại khỏi Cúp C1 với tổng tỷ số 6-4 (lượt đi thua 1-2), Chủ tịch Perez đang đẩy nhanh việc tìm người thay Alvaro Arbeloa, với Jurgen Klopp đang là ứng viên số 1, bên cạnh đó Didier Deschamps cũng được nhắc đến.

Chứng kiến đội bóng cũ thi đấu, thủ môn huyền thoại Iker Casillas đồng ý rằng, Real Madrid cần một HLV tầm cỡ, kinh nghiệm, có khả năng quản lý được những cái tôi trong phòng thay đồ.

Anh cũng chỉ ra cái thiếu của đội hình Real Madrid hiện tại: một thủ lĩnh thực thụ có thể gắn kết đội bóng. Chẳng thế mà Vinicius phơi bày nội tình đội ngay trên sân, bảo đồng đội “câm miệng lại”, khi Jude Bellingham phàn nàn xin bóng mà không được.

Vinicius nhận nhiều chỉ trích vì đã chơi tệ mà còn có thái độ không thể chấp nhận được. Ảnh: ESPN FC

“Không có người lãnh đạo và ai cũng muốn làm ngôi sao chính. Đó chính là lý do khiến Real Madrid gục ngã trước Bayern.

Bellingham xin bóng mà Vinicius lại bảo câm miệng? Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu Toni Kroos bảo Cristiano Ronaldo chuyền nhiều hơn, rồi Ronaldo lại bảo cậu ấy như vậy. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do khiến Vinicius không giành được Quả bóng vàng.

Quá nhiều cầu thủ ngôi sao đang làm rối loạn Real Madrid. Adra Guler và Jude Bellingham là những người hiếm hoi muốn giành chiến thắng ở Allianz Arena.

Vinicius đã có một trận đấu tệ hại. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bayern Munich đã khiến họ mất bình tĩnh và đó là lý do Real Madrid thất bại”.