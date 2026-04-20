Không có đối thủ

Không có thế lực nào ở bóng đá châu Âu hiện nay đạt tới mức thống trị như Bayern Munich tại Đức.

Hôm Chủ nhật vừa qua, CLB xứ Bavaria giành chức vô địch Bundesliga thứ 35 trong lịch sử, đồng thời là lần thứ 13 trong 14 mùa giải gần nhất.

Luis Diaz tỏa sáng trong chiến thắng của nhà vô địch. Ảnh: FC Bayern

Chỉ duy nhất Bayer Leverkusen của Xabi Alonso có thể lật đổ họ trong giai đoạn này, mùa 2023/24 với thành tích bất bại. Một sự chênh lệch gần như tuyệt đối giữa Bayern Munich và phần còn lại của giải đấu.

Sau khi giành vé vào bán kết Champions League bằng cách loại Real Madrid trong cuộc chiến nghẹt thở, thầy trò Vincent Kompany tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Stuttgart 4-2 trên sân nhà để chính thức đăng quang tại giải quốc nội.

Khi nhắc đến sự thống trị ở các giải đấu lớn châu Âu, có thể liên tưởng đến PSG tại Ligue 1. Đội bóng thủ đô nước Pháp đang hướng tới chức vô địch thứ 12 trong 14 mùa gần nhất – ít hơn Bayern một danh hiệu trong cùng khoảng thời gian.

Những đội từng ngắt quãng sự thống trị của PSG là AS Monaco mùa 2016/17, với ngôi sao trẻ Kylian Mbappe trong đội hình; và Lille mùa 2020/21.

Tuy nhiên, nếu xét về lịch sử, sự so sánh này trở nên khập khiễng. PSG chỉ bắt đầu thời kỳ hoàng kim từ khi Nasser Al-Khelaifi tiếp quản CLB vào năm 2011, với sự hậu thuẫn tài chính từ Qatar.

Harry Kane tiến gần Chiếc giày vàng châu Âu. Ảnh: FC Bayern

PSG hiện có 13 chức vô địch quốc nội (chỉ 2 danh hiệu trước thời kỳ này), xếp sau là Saint-Etienne (10), Marseille (9), Monaco (8) và Nantes (8).

Trong khi đó, Bayern Munich với 35 danh hiệu bỏ xa các đội xếp sau tới 30 chức vô địch – gồm Borussia Dortmund và Borussia Monchengladbach (cùng có 5 chiến thắng).

Mùa giải áp đảo

Ở Allianz Arena, Stuttgart bất ngờ ghi bàn dẫn trước. Tuy nhiên, chính điều đó chạm nỗi tự ái của đội chủ nhà và cơn mưa bàn thắng xuất hiện.

Các bàn thắng của Raphael Guerreiro (31’), Nico Jackson (33’) và Alphonso Davies (37’) diễn ra chỉ trong vòng 6 phút. Luis Diaz xuất sắc với 2 kiến tạo trong 3 bàn này, rồi được nghỉ ngơi trước khi bước vào hiệp 2.

Nguồn: FC Bayern

Có thể nói, Luis Diaz là sự bổ sung lý tưởng cho Bayern Munich. Ngôi sao người Colombia hợp thành bộ ba giàu sức mạnh với Harry Kane và Michael Olise. Liverpool thực sự rất nhớ anh.

Đầu hiệp 2, bữa tiệc chào mừng nhà vô địch có thêm dấu ấn Harry Kane. Tiền đạo người Anh và các đồng đội thậm chí không ăn mừng quá cuồng nhiệt, bởi đó đã trở thành điều quá quen thuộc mỗi cuối tuần ở Bundesliga.

Bàn cuối trận của Chema Andres hầu như không mang ý nghĩa nào đối với Stuttgart.

Mùa này, Bayern Munich có tới 19 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại giải quốc nội. Với 109 bàn thắng khi mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu, họ đã phá kỷ lục ghi bàn của chính mình (101 bàn ở mùa 1971/72).

Vua phá lưới của đội, Harry Kane, đã ghi 32 bàn sau 27 trận thi đấu và đang hướng tới danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu. Rất khó để Mbappe và Erling Haaland – với cùng 23 bàn – đuổi kịp anh trong phần còn lại của mùa giải.

Thầy trò Kompany hướng đến Champions League và Cúp Đức. Ảnh: FC Bayern

Sau khi đã giành Siêu cúp và Bundesliga, Bayern Munich đang hướng đến cú ăn 4 khi chuẩn bị đối đầu Leverkusen ở bán kết Cúp Đức, đặc biệt là màn chạm trán PSG của HLV Luis Enrique tại bán kết Champions League.

Hai “ông vua quốc nội” của châu Âu đối đầu trực tiếp thực sự là màn chạm trán thú vị.

“Thật sự rất đặc biệt. Mùa giải này rất tuyệt vời khi giành danh hiệu Bundesliga thứ 35”, Joshua Kimmich chia sẻ. Cá nhân anh có chức vô địch Đức lần thứ 10.

“Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều danh hiệu nữa”, Kimmich đầy lạc quan. Anh muốn cùng Bayern Munich hạ bệ PSG, trước khi đến Puskas Arena ở Budapest để chinh phục châu Âu.