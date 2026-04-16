Niềm kiêu hãnh là không đủ

Niềm kiêu hãnh không thể cứu vãn một mùa giải có nguy cơ trắng tay. Có thể nói là năm thứ hai liên tiếp Real Madrid thất bại, nếu không có cú lật ngược ở La Liga, bởi tham vọng của tầng lớp quý tộc không thể được thỏa mãn chỉ bằng Siêu cúp châu Âu hay Cúp Liên lục địa.

Trong hai mùa giải gần nhất, Real Madrid chỉ giành Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa 2024 dưới thời Carlo Ancelotti – nghĩa là đã gần hai năm trôi qua.

Mbappe khó hiểu với thẻ đỏ mà trọng tài dành cho Camavinga. Ảnh: Diario AS

Đây là hai năm của Kylian Mbappe – quyết đoán và ghi bàn tại Munich, nhưng vẫn chưa đủ. Một ngôi sao cần một tập thể, điều mà Bayern Munich đang có. Một tập thể cũng cần nhiều hơn từ ngôi sao.

Đó là bài học cho chu kỳ mới, điều mà niềm kiêu hãnh thể hiện tại Allianz cũng không thể che lấp.

Mọi dấu hiệu cho thấy bàn thắng thứ 3 của Luis Diaz đã khép lại kỷ nguyên ngắn ngủi của Alvaro Arbeloa. Không thể đổ lỗi cho cách ông điều hành, nhưng cũng khó nói là có công trạng. Người tiếp theo, xin mời.

Bản án được định đoạt sau chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Camavinga. Một quyết định bị xem là quá nặng tay từ trọng tài Slavko Vincic. Không thể khiến một đội rơi vào thế thiếu người chỉ vì tình huống giữ bóng lâu khi đá phạt.

Tuy vậy, điều này không miễn trừ trách nhiệm của tuyển thủ Pháp, non nớt và liều lĩnh về mặt thời điểm khi Real Madrid đang duy trì tâm lý tốt, có khả năng đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Bàn thắng quyết định đến gần như ngay sau đó, rồi Michael Olise ấn định tỷ số 4-3 (chung cuộc 6-4 cho Bayern).

Guler được Neuer tặng quà sau 34 giây. Ảnh: Diario AS

Real Madrid có quyền phàn nàn, nhưng không nên kéo dài quá lâu. Đừng như Joan Laporta, người có phản ứng thái quá khi Barcelona thua Atletico Madrid. Điều đó không thể là cái cớ cho mùa giải này.

Ở Bernabeu, mùa hè dường như bắt đầu từ tháng Tư, gần với không khí Tuần Thánh, phù hợp với sự sám hối đang chờ đợi họ.

Tâm điểm Neuer và Guler

Mọi thủ môn đều hiểu tầm quan trọng của pha cứu thua đầu tiên: cảm giác chạm bóng, giữ bóng, rồi phát động lại.

Manuel Neuer lại phải bắt đầu từ điều cuối cùng, ngay từ pha giao bóng hoặc chỉ sau 34 giây. Anh được xem là thủ môn chơi chân hay nhất thế giới, ưa mạo hiểm trong các đường chuyền.

Harry Kane ghi bàn cả hai lượt trận. Ảnh: FC Bayern

Nhưng sai lầm lần này thì không có chút rủi ro nào. Đó là một lỗi thô thiển. Arda Guler bình tĩnh tận dụng “món quà”, như một đứa trẻ đã biết trước bên trong là gì. Sự lo lắng dồn cả lên người Neuer.

Neuer thiếu một pha cản phá trước khi thủng lưới. Khi cơ hội đến, anh lại lỗi nhịp và lỗi tay. Real Madrid đã nhìn ra “gót chân Achilles” của khung thành Bayern Munich, nhưng không tận dụng kịp thời giống như lượt đi – thủ môn Đức xuất sắc nhất trận.

Andriy Lunin cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh không phải điểm yếu của Madrid, nhưng thiếu sự chắc chắn. Trước khi có thể cảm nhận sự an toàn từ trái bóng, anh quên đi điều cơ bản, bị “đóng băng” trong khung gỗ.

Những tình huống bóng bổng đòi hỏi quyền uy của thủ môn, điều mà Lunin không thể hiện được, đặc biệt ở các quả phạt góc. Tình huống dẫn đến bàn gỡ của Bayern ở phút thứ 6 là bằng chứng.

Bàn thắng của Aleksandar Pavlovic mang dáng dấp một cú đá phạt góc ăn thẳng từ pha treo bóng của Joshua Kimmich, không chỉ phơi bày điểm yếu của thủ môn mà còn cả hàng thủ.

Tỷ số được san bằng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng không phải là thế cân bằng thực sự. Sai lầm của Neuer và Lunin không thể so sánh, cũng như đẳng cấp của họ.

Niềm kiêu hãnh là chưa đủ với Real Madrid, Bayern xứng đáng vào bán kết. Ảnh: EFE

Phải đến đầu hiệp 2, Neuer mới tìm lại cảm giác với một pha cứu thua xuất sắc trước Mbappe. Khi đó, tỷ số đã nghiêng về Real Madrid và thế trận cũng khác.

Ở tình huống đá phạt hàng rào sau gần nửa tiếng đồng hồ, Neuer cũng xử lý không tốt cú sút của Guler. Mặc dù Harry Kane gỡ hòa 2-2, nhưng hai đội bước vào giờ nghỉ với bàn thắng của Mbappe.

Mọi thứ đi đúng hướng với Real Madrid cho đến khi Camavinga mắc sai lầm ngây thơ, chỉ còn 4 phút chính thức. Mọi dấu hiệu cho thấy trọng tài không nhớ ông vừa rút một thẻ cho anh trước đó. Từ đó, mọi thứ sụp đổ.

Trong mọi trường hợp, Bayern Munich xứng đáng đi tiếp. Ở bán kết Champions League mùa này, ĐKVĐ PSG đang đợi họ.

Trong khi đó, Real Madrid gần như trắng tay và đẩy Florentino Perez vào góc suy ngẫm. Tương lai cần được tính toán lại, bởi hiện tại này thực sự là sự hỗn loạn.