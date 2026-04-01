Trên sân Allianz Arena chứng kiến một trong những trận cầu kịch tính nhất Champions League mùa này khi Bayern Munich ngược dòng hạ Real Madrid 4-3. Guler sớm mở tỷ số, nhưng Bayern đáp trả nhanh bằng bàn gỡ của Pavlovic.

Hiệp một trở nên điên rồ với các pha lập công liên tiếp từ Guler, Kane và Mbappe, giúp Real dẫn 3-2. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Camavinga ở hiệp hai đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

Chơi hơn người, Bayern gia tăng sức ép nghẹt thở. Diaz đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi Olise ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Thắng chung cuộc 6-4 sau hai lượt trận, Bayern hiên ngang tiến vào bán kết.

Ở cặp đấu còn lại, tận dụng lợi thế 1-0 từ lượt đi, Arsenal nhập cuộc thận trọng trên sân nhà trước Sporting Lisbon. Tuy nhiên, đội khách cho thấy quyết tâm lớn khi liên tục gây sức ép. Phút 43, Catamo có cơ hội rõ ràng nhưng không thể tận dụng.

Hiệp hai chứng kiến nhiều biến động khi Arteta tung Havertz vào sân, trong khi Madueke dính chấn thương buộc phải rời sân sớm. Sporting gia tăng áp lực, còn Arsenal chơi lùi sâu và chờ phản công. Trossard có cơ hội tốt ở phút 84 nhưng không thể ghi bàn.

Phút 90+5, Simoes khiến khán giả thót tim với cú sút sát vòng cấm, nhưng bóng đi chệch khung thành. Trận đấu khép lại không bàn thắng, đủ để Arsenal giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số 1-0.

Như vậy, hai cặp đấu vòng bán kết được xác định Bayern Munich chạm trán đội ĐKVĐ - PSG, trong khi Arsenal đối đầu Atletico Madrid. Lượt đi vòng bán kết diễn ra trong hai ngày 29 và 30/4, trong khi lượt về được tổ chức vào các ngày 6 và 7/5, theo giờ Việt Nam.