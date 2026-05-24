Bayern Munich bước vào trận chung kết Cúp quốc gia Đức gặp Stuttgart với vị thế được đánh giá cao hơn, nhưng diễn biến trên sân trong hiệp 1 lại không hề dễ dàng với “Hùm xám”.

Harrry Kane chói sáng khi ghi cả 3 bàn trong trận chung kết - Ảnh: FCBM

Dù kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 65%, đội bóng xứ Bavaria gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Thậm chí, Stuttgart mới là đội tạo ra số pha dứt điểm nhiều hơn trong 45 phút đầu tiên, với 5 lần kết thúc so với 4 của Bayern. Sự bế tắc khiến đoàn quân áo đỏ chịu áp lực không nhỏ khi bước vào giờ nghỉ.

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch đã được Bayern thể hiện đúng lúc. Phút 54, Michael Olise có pha xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi treo bóng thuận lợi để Harry Kane bật cao đánh đầu mở tỷ số. Bàn thắng này giúp Bayern giải tỏa sức ép và chơi thanh thoát hơn hẳn.

Bayern Munich hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội - Ảnh: FCBM

Đến phút 79, Kane tiếp tục lên tiếng với pha lập công nhân đôi cách biệt, gần như dập tắt hy vọng của Stuttgart. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Anh hoàn tất ngày thi đấu chói sáng bằng bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 90+1.

Cú hat-trick giúp Kane nâng thành tích mùa này lên 61 bàn sau 51 trận, một con số đáng kinh ngạc. Chung cuộc, Bayern thắng 3-0, lên ngôi ở Cúp quốc gia Đức và hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội sau chức vô địch Bundesliga.