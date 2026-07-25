Nguồn tin từ BBC cho hay, đội bóng nước Đức rất muốn giữ chân chân sút người Anh bằng một bản hợp đồng mới.

Lãnh đạo Bayern tỏ rõ mong muốn Kane tiếp tục gắn bó với sân Allianz Arena và các cuộc thương thảo dự kiến sẽ được đẩy mạnh trong những tuần tới.

Harry Kane ghi 6 bàn tại World Cup 2026 - Ảnh: Shutterstock

Động thái diễn ra ở thời điểm hàng loạt ông lớn châu Âu bắt đầu theo dõi sát tình hình của đội trưởng tuyển Anh.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Barcelona sẵn sàng chiêu mộ cựu tiền đạo Tottenham khi World Cup 2026 khép lại.

Tuy nhiên, Hùm xám đang nỗ lực thuyết phục Kane ở lại, hoặc ít nhất ký hợp đồng mới nhằm tránh nguy cơ mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2027.

Kể từ ngày gia nhập "Hùm xám", Kane là nhân tố chủ chốt trong hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp của đội bóng xứ Bavaria.

Tiền đạo sinh năm 1993 ghi tới 146 bàn thắng sau 134 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich.

Dù sắp bước sang tuổi 33, Kane vẫn duy trì phong độ đỉnh cao. Mùa trước, anh có chiến dịch ghi bàn ấn tượng nhất sự nghiệp với 61 pha lập công sau 51 trận.

Tại World Cup 2026, Kane tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn ấn tượng, 6 lần lập công cho tuyển Anh.