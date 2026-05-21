Một thương vụ đầy bất ngờ, có thể giúp John Stones tái hợp người đồng đội cũ Vincent Kompany, và sát cánh cùng đồng hương trên tuyển Anh là Harry Kane.

Nếu Bayern quyết tâm theo đuổi chàng cầu thủ 31 tuổi sắp chia tay sân Etihad, họ sẽ có lợi thế lớn vượt qua các đối thủ cạnh tranh giành chữ ký.

Stones từng giúp Man "xanh" chinh phục 6 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 1 chiếc cúp Champions League, 2 cúp FA, 5 cúp Liên đoàn, 3 Siêu cúp Anh , Cúp các CLB Thế giới và Siêu cúp châu Âu.

Hè 2016, John Stones là bản hợp đồng thứ hai mà Pep Guardiola đưa về Etihad. Anh từng đá cặp cùng Kompany, trước khi cựu hậu vệ người Bỉ rời đi năm 2019.

Do sắp trở thành cầu thủ tự do nên Stones cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ Everton, và Barcelona và Coventry City.

Tuy nhiên, viễn cảnh được chơi cho nhà vô địch Bundesliga, dưới sự dẫn dắt của Kompany là lực hút vô cùng mạnh mẽ.

John Stones vốn khá đa năng, có thể đá tiền vệ trung tâm khi cần, với màn trình diễn đặc biệt ấn tượng ở chung kết Champions League năm 2023, gặp Inter Milan.

Bất chấp một loạt chấn thương ảnh hưởng đến phong độ, anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong một thập kỷ thành công cùng Pep tại Man City.

Stones dự kiến sẽ cùng tuyển Anh đến Bắc Mỹ tham dự World Cup 2026, dù số lần ra sân của anh bị hạn chế nhiều trong mùa giải này.