Giới truyền thông Đức đưa tin, Bayern Munich vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Florian Wirtz.

Mặc dù Bayern Munich chưa có ý định tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào, nhưng Wirtz có thể trở thành bản hợp đồng “bom tấn” tiếp theo của đội chủ sân Allianz Arena.

Bayern xem xét đưa Wirtz về lại Bundesliga. Ảnh: LFC

Tờ Bild tiết lộ, quá trình đàm phán nhiều khả năng được đưa ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027.

Mục tiêu của HLV Vincent Kompany là xây dựng bệ phóng tấn công gồm Jamal Musiala, Michael Olise và Wirtz.

Musiala có vấn đề về thể trạng và sức khỏe. Anh xác nhận mắc một dạng rối loạn chức năng thần kinh, dẫn đến những cơn mất ý thức ngắn và tạm thời.

Chính vì thế, việc đưa Wirtz về sân Allianz Arena cũng là cách để giảm tải cho Musiala. Bộ đôi này rất ăn ý với nhau ở đội tuyển Đức, đặc biệt là EURO 2024.

Trong quá khứ, Bayern Munich từng liên hệ với Wirtz nhưng không thành công. Cầu thủ 23 tuổi lựa chọn gia nhập Liverpool sau khi quyết định chia tay Bayer Leverkusen mùa hè 2025.

Wirtz không thể hiện được nhiều trong mùa đầu tiên ở Liverpool. Hiện tại, anh vẫn đang nỗ lực để chứng tỏ mình trong hệ thống mới của Andoni Iraola.

Liverpool khởi đầu Premier League 2026/27 không được như kỳ vọng, với chỉ 6 điểm trong số 12 điểm tuyệt đối. Trong 332 phút trên sân, Wirtz có 1 kiến tạo và chưa ghi bàn.

Trong trường hợp Wirtz không đạt được phong độ như khi còn ở Leverkusen, Bayern Munich có thể sẽ chính thức đặt vấn đề kéo anh về môi trường quen thuộc Bundesliga.