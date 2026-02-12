Real Sociedad đã tạo ra khác biệt trong trận derby xứ Basque khi đánh bại Athletic Bilbao 1-0 ngay tại San Mames ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Trong thế trận chặt chẽ và giàu tính chiến thuật, hai đội nhập cuộc thận trọng, hạn chế tối đa khoảng trống dành cho đối phương.

Sociedad (áo sọc trắng - xanh) chiếm lợi thế sau trận bán kết lượt đi - Ảnh: CLB

Bilbao là đội cầm bóng nhiều hơn ở đầu trận, nhưng Sociedad mới là bên sắc sảo hơn trong những tình huống chuyển trạng thái.

Bước ngoặt đến khi Benat Turrientes tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, khiến khán đài San Mames lặng đi.

Sau bàn thua, Bilbao gia tăng sức ép, song hàng thủ Sociedad thi đấu tập trung và kín kẽ. Thắng lợi tối thiểu giúp Sociedad nắm lợi thế quan trọng trước trận lượt về, đồng thời tiến gần hơn tới tấm vé vào chung kết Cúp Nhà vua.