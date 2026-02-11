Ảnh: The Nation

Theo tờ The Nation, nghi phạm được xác định là Khemnan, 19 tuổi, đi vào trường lúc 16h49 hôm nay (11/2) và bị bắt giữ ngay sau khi tiếng súng cuối cùng vang lên lúc 18h15. Các bản tin trước đó cho hay nghi phạm 18 tuổi.

Sau khi bắt giữ, cảnh sát cho biết nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng 9mm đánh cắp của cơ quan an ninh trước đó.

Báo cáo sơ bộ từ cảnh sát cho hay, nghi phạm đã ép giáo viên và học sinh vào một phòng họp và giữ họ làm con tin. Có tổng số 4 người bị thương, gồm 3 nhân viên cứu hộ và một nữ sinh. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Ảnh: Chính quyền tỉnh Songkhla

Động cơ ban đầu của đối tượng được cho có liên quan tới việc em gái hắn bị kỷ luật. Em gái nghi phạm nói với anh trai về việc bị một giáo viên kỷ luật nên tên này đã tìm đến trường để gặp giáo viên trên. Do không tìm thấy người cần gặp, hắn đã bắt giữ một học sinh lớp 11 và một giáo viên khác làm con tin trong khi các học sinh khác bỏ chạy.

Bạo lực súng đạn và việc sở hữu súng không phải là hiếm ở Thái Lan. Năm 2022, một cựu cảnh sát đã giết chết 36 người, trong đó có 22 trẻ em trong một vụ tấn công bằng súng và dao tại một trường mẫu giáo ở phía đông Thái Lan.