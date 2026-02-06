Atletico Madrid có màn trình diễn thuyết phục bậc nhất từ đầu mùa khi hủy diệt Real Betis với tỷ số 5-0 ở tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Diego Simeone đã áp đặt thế trận bằng lối chơi pressing quyết liệt và tốc độ cao.

Bước ngoặt sớm đến ở phút 12, khi trung vệ David Hancko lên tham gia tấn công và dứt điểm chuẩn xác, mở màn cho “cơn mưa bàn thắng” trên sân De La Cartuja.

Atletico Madrid thắng đậm Betis - Ảnh: ATM

Có lợi thế dẫn bàn, Atletico càng đá càng hay. Phút 30, Giuliano Simeone – con trai HLV Diego Simeone – tận dụng tốt cơ hội để nhân đôi cách biệt, mang đến khoảnh khắc đáng nhớ cho gia đình Simeone.

Chưa đầy 10 phút sau, Ademola Lookman tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 37, khép lại hiệp một đầy ác mộng cho Betis.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Antoine Griezmann nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 62, trước khi Thiago Almada ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 83.

Chiến thắng tưng bừng này không chỉ giúp Atletico giành vé vào bán kết, mà còn gửi đi lời cảnh báo đanh thép tới mọi đối thủ tại Cúp Nhà vua mùa giải năm nay.