Làm khách trên sân của Racing Santander, Barcelona không tung đội hình mạnh nhất nhưng vẫn sở hữu hàng công chất lượng với Yamal, Ferran Torres và Marcus Rashford đá chính.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barca sớm gặp khó khi chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và dồn ép trong khoảng 10 phút đầu.

Sau quãng thời gian đầu bị bất ngờ, Barcelona dần kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Dani Olmo, Bernal rồi Rashford lần lượt bỏ lỡ những tình huống có thể mở tỷ số.

Torres và Yamal giúp Barca thắng nhọc đội hạng dưới Racing Santander - Ảnh: Fabrizio Romano

Ở chiều ngược lại, Racing Santander cũng khiến đội khách thót tim khi Guliashvili bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick tung Fermin Lopez vào sân và sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng.

Phút 66, từ đường kiến tạo của Fermin, Ferran Torres dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc cho Barca. Bàn thắng giúp trận đấu trở nên cởi mở hơn, khi cả hai đội đều có thêm cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Khi tất cả đã nghĩ đến hiệp phụ, khoảnh khắc lóe sáng xuất hiện ở phút 90+5. Lamine Yamal ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-0, giúp Barcelona giành quyền đi tiếp theo cách đầy nhọc nhằn nhưng xứng đáng.

Ghi bàn: Torres 66', Yamal 90+5'

Đội hình xuất phát

Racing Santander: Ezkieta, Mantilla, Castro, Manu, Garcia, Camara, Aldasoro, Gueye, Sainz Maza, Arana, Guliashvili

Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Bernal, Olmo, Casado, Yamal, Torres, Rashford