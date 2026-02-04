Albacete bước vào cuộc đối đầu với Barcelona cùng sự tự tin lớn sau khi từng loại Real Madrid ở vòng 1/8, nuôi tham vọng tạo thêm một cơn địa chấn nữa.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hansi Flick đã thể hiện sự thận trọng tối đa khi tung ra đội hình mạnh nhất với những cái tên đáng chú ý như Lamine Yamal, Marcus Rashford hay Robert Lewandowski.

Yamal cùng Araujo ghi bàn giúp Barca thắng nhọc Albacete - Ảnh: FCB

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận, liên tục dồn ép và buộc đội chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự. Albacete chơi kiên cường và tổ chức bọc lót khá tốt, khiến Barca gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 39, khi Lamine Yamal tận dụng pha phối hợp ăn ý với Rashford và De Jong để ghi bàn mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép và nhân đôi cách biệt ở phút 56. Từ quả phạt góc của Rashford, trung vệ Araujo bật cao đánh đầu dứt khoát.

Những điều chỉnh nhân sự sau đó khiến Barca chơi chùng xuống, tạo cơ hội để Albacete rút ngắn tỷ số ở phút 87. Dù vậy, thắng lợi 2-1 vẫn đủ giúp Barcelona ghi tên mình vào bán kết Cúp Nhà vua một cách thuyết phục.

Ghi bàn:

Albacete: Moreno 87'

Barcelona: Yamal 39', Araujo 56'

Đội hình xuất phát:

Albacete: Lizoain, Lorenzo, Moreno, Bernabeu, Neva, Melendez, Villar, Pacheco, Capi, Agus Medina, Puertas

Barcelona: J.Garcia, Cancelo, Araujo, E.Garcia, Martin, De Jong, Bernal, Lamine Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski