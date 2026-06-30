Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn

Bờ Biển Ngà bước vào trận gặp Na Uy với tinh thần rất hưng phấn sau hành trình vòng bảng đáng nhớ. Dù rơi vào bảng đấu khó, “Bầy voi” vẫn chơi đầy bản lĩnh để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026.

Đại diện châu Phi gây ấn tượng bởi lối chơi giàu tổ chức, phòng ngự chắc chắn và biết cách tận dụng cơ hội. Chiến thắng trước Ecuador ở ngày ra quân giúp họ thêm tự tin, trước khi đánh bại Curacao ở lượt cuối để hoàn tất mục tiêu đi tiếp.

Tuy nhiên, Na Uy sẽ là thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Stale Solbakken đang cho thấy họ không chỉ phụ thuộc vào Erling Haaland. Với Martin Odegaard điều tiết tuyến giữa, cùng lối chơi trực diện và tốc độ, Na Uy luôn tạo ra sức ép lớn trong các pha chuyển trạng thái.

Thất bại 1-4 trước Pháp ở lượt cuối vòng bảng không phản ánh đầy đủ sức mạnh của Na Uy, bởi nhiều trụ cột đã được cho nghỉ. Khi Haaland, Odegaard và các nhân tố chính trở lại, đại diện châu Âu có cơ sở để tự tin.

Bờ Biển Ngà có thể gây khó chịu bằng thể lực và sự quyết liệt, nhưng Na Uy nhỉnh hơn về chất lượng tấn công. Haaland nhiều khả năng sẽ là người định đoạt trận đấu.

Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà (5-3-2): Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande; Pepe, Toure

Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.