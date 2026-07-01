Video bàn thắng Pháp 3-0 Thuỵ Điển (nguồn: VTV)

Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch khi đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Les Bleus kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận và không cho đại diện Bắc Âu nhiều cơ hội tạo bất ngờ.

Trong hiệp một, Pháp liên tục gây sức ép bằng tốc độ của Mbappe, Olise, Dembele và Barcola. Mbappe từng đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, trước khi bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn khi dứt điểm trúng cột dọc trước khung thành rộng mở.

Mbappe chói sáng với cú đúp vào lưới Thuỵ Điển - Ảnh: ESPN

Phải đến phút bù giờ hiệp một, đội bóng của HLV Didier Deschamps mới khai thông thế bế tắc. Từ tình huống phối hợp sau quả phạt góc, Olise, Dembele và Mbappe tạo nên pha xử lý ăn ý, trước khi tiền đạo Real Madrid dứt điểm tung lưới Thụy Điển.

Sang hiệp hai, Pháp tiếp tục áp đảo. Phút 53, Olise chọc khe tinh tế để Barcola băng xuống ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Đến phút 74, Olise hoàn tất cú đúp kiến tạo với đường chuyền thông minh cho Mbappe thoát xuống, sút chéo góc ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này đưa Pháp vào vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Paraguay.

Ghi bàn: Mbappe (45'+1, 74'), Barcola (53')

Đội hình ra sân:

Pháp: Maignan, Koude (M. Gusto 75'), Saliba, Upamecano, Digne (T. Hernández 78'), Rabiot, Tchouameni, Dembele (D. Doué 75'), Olise (Cherki 85'), Barcola, Mbappe (Mateta 85')

Thụy Điển: Zetterstrom, Lagerbielke, Svensson (M. Svanberg 82'), Gudmundsson, Lindelof, Stroud (T. A. Ali 66'), Ayari (B. Nygren 82'), Bergvall (B. Zeneli 66'), Elanga, Gyokeres, Isak (G. Nilsson 89')