Video bàn thắng Pháp 3-0 Thuỵ Điển (nguồn: VTV)
Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch khi đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Les Bleus kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận và không cho đại diện Bắc Âu nhiều cơ hội tạo bất ngờ.
Trong hiệp một, Pháp liên tục gây sức ép bằng tốc độ của Mbappe, Olise, Dembele và Barcola. Mbappe từng đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, trước khi bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn khi dứt điểm trúng cột dọc trước khung thành rộng mở.
Phải đến phút bù giờ hiệp một, đội bóng của HLV Didier Deschamps mới khai thông thế bế tắc. Từ tình huống phối hợp sau quả phạt góc, Olise, Dembele và Mbappe tạo nên pha xử lý ăn ý, trước khi tiền đạo Real Madrid dứt điểm tung lưới Thụy Điển.
Sang hiệp hai, Pháp tiếp tục áp đảo. Phút 53, Olise chọc khe tinh tế để Barcola băng xuống ghi bàn nhân đôi cách biệt.
Đến phút 74, Olise hoàn tất cú đúp kiến tạo với đường chuyền thông minh cho Mbappe thoát xuống, sút chéo góc ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này đưa Pháp vào vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Paraguay.
Ghi bàn: Mbappe (45'+1, 74'), Barcola (53')
Đội hình ra sân:
Pháp: Maignan, Koude (M. Gusto 75'), Saliba, Upamecano, Digne (T. Hernández 78'), Rabiot, Tchouameni, Dembele (D. Doué 75'), Olise (Cherki 85'), Barcola, Mbappe (Mateta 85')
Thụy Điển: Zetterstrom, Lagerbielke, Svensson (M. Svanberg 82'), Gudmundsson, Lindelof, Stroud (T. A. Ali 66'), Ayari (B. Nygren 82'), Bergvall (B. Zeneli 66'), Elanga, Gyokeres, Isak (G. Nilsson 89')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo 3-0 dành cho ĐT Pháp trước Thuỵ Điển. Kết quả này đưa Les Bleus vào vòng 1/8 gặp Paraguay.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
89'
Cơ hội hiếm hoi dành cho Thuỵ Điển trong hiệp hai nhưng Gyokeres lại kết thúc không đánh bại được thủ môn Maignan.
84'
Dẫn trước 3 bàn cách biệt, HLV Deschamps rút dần các trụ cột ra nghỉ như Mbappe, Olise và trước đó là Dembele.
74'
Olise lại kiến tạo cho Mbappe lập cú đúp
Không thể ghi bàn, Olise hoàn tất cú đúp kiến tạo với đường chọc khe thông minh để Mbappe băng lên sút chéo góc tung lưới Thuỵ Điển lần thứ ba. Mbappe có bàn thắng thứ 6 tại World Cup 2026, bằng với Messi, trong khi Olise vươn lên dẫn đầu với 5 pha kiến tạo.
72'
Olise quá vô duyên
Pháp chuyển đổi trạng thái nhanh, Mbappe băng lên tốc độ rồi chuyền bóng dọn cỗ nhưng Olise không thắng được thủ môn Zetterstrom trong pha đối mặt.
61'
Olise vẫn tỏ ra vô duyên tại World Cup 2026 khi cú cứa lòng bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi rất cong nhưng vẫn không đánh bại thủ môn Zetterstrom.
58'
Pháp vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, thi đấu thong dong và không cho Thuỵ Điển nhiều cơ hội lên bóng.
53'
Barcola nhân đôi cách biệt cho Pháp
Thêm một pha tấn công sắc bén của Pháp "xé toang" hàng thủ Thuỵ Điển, Olise chọc khe để Barcola băng lên sút tung lưới đối phương lần thứ hai.
50'
Dẫn trước với tỷ số 1-0, Les Bleus tiếp tục chơi tấn công để ghi thêm bàn thắng, đảm bảo tấm vé vào vòng 1/8.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT Pháp.
45'+1
Mbappe mở tỷ số cho Pháp
Xuất phát từ pha đá phạt góc sau khi Olise buộc thủ môn Zetterstrom phải cứu thua. Bộ ba Olise - Dembele - Mbappe phối hợp ăn ý để tiền đạo của Real Madrid sút tung lưới Thuỵ Điển. Ngay sau khi lập công, Mbappe chạy lại ôm HLV Didier Deschamps như một cách tặng bàn thắng cho ông thầy ít ngày sau khi về nước chịu tang mẹ.
40'
Thêm một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nữa của Mbappe nhưng trái bóng tìm đến vị trí của thủ môn Zetterstrom. Ngay sau đó đến lượt Olise cứa lòng ở rìa ngoài vòng cấm nhưng vẫn chưa có bàn mở tỷ số.
36'
Cột dọc từ chối siêu phẩm cho Olise
Trong thế quay lưng về khung thành Thuỵ Điển, Olise ngả người bắt vô-lê đẹp mắt, tiếc rằng bóng đập cột dọc bật ra. Dembele lập tức đá bồi rất căng nhưng chệch khung thành chỉ gang tấc.
32'
Mbappe bỏ lỡ khó tin
Koude có đường chuyền đặt Mbappe vào vị trí cực kỳ trống trải nhưng không hiểu sao trước khung thành trống mà Mbappe lại sút bóng trúng cột dọc bật ra.
29'
Những phút vừa qua là những diễn biến tẻ nhạt, tái ngược hẳn với quãng thời gian cuối hiệp đấu thứ nhất.
20'
Mbappe băng lên rất nhanh rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Zetterstrom trong pha đối mặt. Tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo Real Madrid.
16'
Les Bleus đang kiểm soát thế trận, buộc Thuỵ Điển phải kéo đội hình lùi sâu về 1/3 cuối sân để tổ chức phòng ngự. Hậu vệ Lucas Digne vừa tung ra cú sút táo bạo nhưng không đủ khó đối với thủ môn Zetterstrom. Ngay sau đó đến lượt Mbappe cảnh báo khung thành đối phương.
10'
Pháp chọn cách nhập cuộc thận trọng dù được đánh giá cao hơn nhờ dàn ngôi sao đắt giá.
7'
Những phút đầu trận diễn ra sớm quyết liệt, khi Thuỵ Điển không ngại va chạm, sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết.
3'
Thuỵ Điển nhập cuộc chủ động và có được pha dứt điểm đầu tiên, với cú đá của Isak nhưng bóng đi quá hiền.
04h00
Trọng tài chính người Hà Lan - Danny Makkelie thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
03h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
03h30
03h38
Các cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
03h20
03h15
Pháp bước vào cuộc chạm trán với Thụy Điển trong vai trò một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Chuỗi trận toàn thắng ở vòng bảng cho thấy sức mạnh vượt trội của Les Bleus, dù họ vẫn chưa cần bung hết khả năng.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps, đội tuyển Pháp sở hữu lực lượng đồng đều và giàu chiều sâu. Trên hàng công, bộ tứ Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue và Kylian Mbappe liên tục tạo ra áp lực lớn lên đối phương. Dembele vừa tỏa sáng với cú hat-trick trước Na Uy, còn Mbappe vẫn là đầu tàu với khả năng tạo đột biến và kiến tạo.
Ở phía bên kia, Thụy Điển không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng Bắc Âu có trong tay hai chân sút chất lượng là Alexander Isak và Viktor Gyokeres, đủ sức tận dụng sai lầm của đối phương. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, giàu thể lực và chờ cơ hội phản công sẽ là phương án hợp lý của họ.
Tuy nhiên, xét về phong độ, đẳng cấp cũng như kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu duy trì được sự hiệu quả trong tấn công, Les Bleus hoàn toàn có thể giành chiến thắng để tiến sâu hơn tại giải đấu.