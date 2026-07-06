Cặp tứ kết thứ hai của World Cup 2026 đã được xác định sau hai trận đấu giàu cảm xúc tại vòng 1/8. Na Uy sẽ chạm trán Anh, tạo nên màn so tài rất đáng chờ đợi giữa Erling Haaland và dàn sao "Tam sư”.

Haaland giúp Na Uy giành chiến thắng lịch sử tại World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Na Uy gây địa chấn khi đánh bại Brazil 2-1. Đội bóng Bắc Âu nhập cuộc đầy tự tin và nhiều lần khiến khung thành Brazil chao đảo. Tuy nhiên, hiệp một lại là màn trình diễn nổi bật của thủ môn Nyland, người cản phá quả phạt đền của Guimaraes và liên tiếp từ chối các cơ hội nguy hiểm từ Martinelli, Vinicius.

Sang hiệp hai, Brazil tiếp tục bỏ lỡ những thời cơ ngon ăn, trong khi Na Uy càng chơi càng sắc bén. Phút 79, Schjelderup tạt bóng để Haaland bật cao đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 90, vẫn là Schjelderup kiến tạo, còn Haaland sút xa hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Neymar chỉ kịp rút ngắn 1-2 trên chấm 11m ở phút 90+10.

Ở trận còn lại, Anh vượt qua Mexico 3-2 sau màn rượt đuổi nghẹt thở trên sân Azteca. Bellingham tỏa sáng rực rỡ với cú đúp chỉ trong ít phút, giúp Anh dẫn 2-0. Mexico đáp trả bằng bàn rút ngắn của Quinones trước giờ nghỉ.

Harry Kane và Jude Bellingham toả sáng rực rỡ đưa tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026 - Ảnh: EFT

Hiệp hai tiếp tục căng thẳng khi Quansah nhận thẻ đỏ, khiến Anh phải chơi thiếu người. Dù vậy, Kane vẫn lạnh lùng ghi bàn từ chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 3-1. Raul Jimenez sau đó cũng sút 11m thành công, nhưng Mexico không thể lật ngược tình thế.

Na Uy gặp Anh ở tứ kết vào ngày 12/7, hứa hẹn là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa sức mạnh, tốc độ và bản lĩnh của hai đại diện châu Âu.

Video Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Mexico (nguồn: VTV)