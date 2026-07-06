Bồ Đào Nha chạm trán Tây Ban Nha lúc 2h ngày 7/7 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng knock-out, khi hai thế lực của bán đảo Iberia cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào tứ kết.

Màn so tài giữa Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu rất đáng chờ đợi này.

Thêm một lần Ronaldo đối đầu Yamal

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Croatia. Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm khi ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng knock-out World Cup, trước khi Goncalo Ramos lập công quyết định.

Đội bóng của HLV Roberto Martinez sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha hay Joao Neves. Họ có khả năng chuyển trạng thái nhanh, tấn công biên tốt và luôn nguy hiểm trong những khoảnh khắc cá nhân.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng đang thể hiện phong độ rất ổn định. La Roja thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao cùng sự cơ động của Yamal, Pedri, Olmo và Rodri giúp Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn.

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy đây thường là cặp đấu rất chặt chẽ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, có tới 4 trận kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút. Điều đó cho thấy trận đấu khó có cách biệt lớn.

Bồ Đào Nha có kinh nghiệm và Ronaldo, nhưng Tây Ban Nha đồng đều và ổn định hơn.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.