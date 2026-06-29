Link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản:

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Brazil bước vào trận gặp Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Carlo Ancelotti hiểu rằng đây không phải thử thách dễ dàng.

Sau trận hòa Ma-rốc ở ngày ra quân, Brazil càng chơi càng ổn định. Hai chiến thắng liên tiếp trước Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0 giúp Selecao giành ngôi đầu bảng C. Hàng công bắt đầu vận hành trơn tru, trong đó Vinicius Junior đang là niềm hy vọng lớn với phong độ ghi bàn ấn tượng.

Sự trở lại của Neymar cũng mang đến thêm phương án sáng tạo cho Brazil. Bên cạnh đó, đội bóng Nam Mỹ cho thấy sự cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự, yếu tố rất quan trọng ở vòng loại trực tiếp.

Dù vậy, Nhật Bản không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Á thi đấu kỷ luật, giàu tốc độ và có khả năng chuyển trạng thái rất nhanh. Samurai Xanh cũng sở hữu lối chơi tập thể khó lường, không phụ thuộc vào một cá nhân.

Brazil nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, chiều sâu và bản lĩnh. Tuy nhiên, họ có thể phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước khi nghĩ đến vé đi tiếp.

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản:

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius; Cunha.

Nhật Bản (3-4-2-1): Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda.