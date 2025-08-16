Công An TP.HCM khởi đầu suôn sẻ ở vòng 1 V-League 2025/26 khi thắng Hà Nội 2-1, trong trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Chỉ sau chưa đầy 120 giây, đội trưởng Tiến Linh đã có bàn thắng trong màu áo mới. Điều này giúp đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức thêm tin thần.

Tiến Linh ghi bàn trong ngày ra mắt màu áo mới

Sau gần nửa tiếng đồng hồ, đến lượt Huy Toàn lập công. Công nghệ VAR can thiệp khiến trận đấu gián đoạn, nhưng quyết định được giữ nguyên.

Hà Nội vùng lên tấn công với nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng Lê Giang trở thành người hùng của CA TP.HCM với một loạt pha cứu thua xuất sắc.

Cuối trận, Văn Tùng vào sân ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Trong thời gian bù giờ, Lê Giang phản xạ xuất thần cản cú sút của Văn Quyết, bảo vệ 3 điểm.

Ghi bàn:

CA TP.HCM: Tiến Linh 2', Huy Toàn 27'

Hà Nội: Văn Tùng 84'

Đội hình xuất phát:

CA TP.HCM: Patrik Le Giang; Lê Quang Hùng, Khổng Minh Gia Bảo, Trần Hoàng Phúc, Matheus Felipe; Võ Huy Toàn, Nguyễn Đức Phú; Tiến Linh, Endrick, Quốc Cường; Mbo Noel.

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn; Đậu Văn Toàn, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Ferreira Da Silva Adriel Tadeu, Daniel Floro Da Silva, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải , Phạm Xuân Mạnh.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CA TP.HCM vs Hà Nội: