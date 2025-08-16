Công An TP.HCM khởi đầu suôn sẻ ở vòng 1 V-League 2025/26 khi thắng Hà Nội 2-1, trong trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.
Chỉ sau chưa đầy 120 giây, đội trưởng Tiến Linh đã có bàn thắng trong màu áo mới. Điều này giúp đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức thêm tin thần.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, đến lượt Huy Toàn lập công. Công nghệ VAR can thiệp khiến trận đấu gián đoạn, nhưng quyết định được giữ nguyên.
Hà Nội vùng lên tấn công với nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng Lê Giang trở thành người hùng của CA TP.HCM với một loạt pha cứu thua xuất sắc.
Cuối trận, Văn Tùng vào sân ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Trong thời gian bù giờ, Lê Giang phản xạ xuất thần cản cú sút của Văn Quyết, bảo vệ 3 điểm.
Ghi bàn:
CA TP.HCM: Tiến Linh 2', Huy Toàn 27'
Hà Nội: Văn Tùng 84'
Đội hình xuất phát:
CA TP.HCM: Patrik Le Giang; Lê Quang Hùng, Khổng Minh Gia Bảo, Trần Hoàng Phúc, Matheus Felipe; Võ Huy Toàn, Nguyễn Đức Phú; Tiến Linh, Endrick, Quốc Cường; Mbo Noel.
Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn; Đậu Văn Toàn, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Ferreira Da Silva Adriel Tadeu, Daniel Floro Da Silva, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải , Phạm Xuân Mạnh.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CA TP.HCM vs Hà Nội:
90'+7
Hết giờ! Công An TP.HCM 2-1 Hà Nội!
Phòng ngự tốt, cùng sự xuất sắc của Lê Giang giúp đội chủ nhà có trọn vẹn 3 điểm.
90'+4
Không vào! Hà Nội phối hợp trung lộ, Văn Quyết phá bẫy việt vị xoay người dứt điểm trong vòng cấm, nhưng Lê Giang phản xạ cứu thua tuyệt vời.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
84'
Bàn thắng! Hà Nội rút ngắn cách biệt 1-2! Văn Quyết đánh gót, Vũ Đình Hai sút chìm bị Lê Giang cản phá, Văn Tùng băng vào đá bồi thành bàn.
78'
Đội hình CA TP.HCM bố trí thấp. Hà Nội cầm bóng nhưng thi đấu bế tắc.
73'
Hà Nội vừa đưa ra những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật, với hy vọng có thể xoay chuyển tình thế.
67'
Không vào! Hà Nội có cơ hội tốt, Văn Quyết băng vào vòng cấm chích mũi giày chân phải khiến Lê Giang đứng nhìn, nhưng bóng đi cao hơn xà ngang chỉ vào cm.
62'
Không vào! Tiến Linh thực hiện cú ra chân uy lực bị Văn Chuẩn cản phá. Ở tình huống tiếp theo, cú đá của Endrick bị hậu vệ Hà Nội phá bóng cứu thua.
56'
Không vào! Trong tình huống đội khách dồn ép, Floro xoay người dứt điểm trong vòng cấm nhưng Lê Giang một lần nữa đổ người cứu thua xuất sắc.
50'
Hà Nội cố gắng đẩy cao sức ép để tìm bàn thắng rút ngắn cách biệt.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Công An TP.HCM 2-0 Hà Nội!
Đội chủ nhà hiệu quả trong tấn công, cùng sự xuất sắc của Lê Giang để dẫn 2 bàn.
45'+3
Không vào! Hai Long thực hiện cú sút rất căng, Lê Giang xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
40'
Đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt, Hà Hội gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Lê Giang.
32'
Sau khi tham khảo VAR rất lâu, trọng tài công nhận bàn thắng cho Huy Toàn và CLB CA TP.HCM.
27'
Bàn thắng! CA TP.HCM dẫn 2-0! Đội chủ nhà phản công nhanh, Huy Toàn xâm nhập vòng cấm, tung cú sút về góc xa chạm cột dọc rồi bóng bật vào lưới.
24'
Với bàn thắng của Tiến Linh, HLV Huỳnh Đức cho đội chủ nhà thi đấu thấp, đề cao sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công.
20'
Trận đấu trên sân Thống Nhất đang diễn ra rất sôi động, đúng với vị thế hai đối thủ tham vọng vô địch V-League.
14'
Không vào! Hà Nội liên tục tạo sức ép, Tuấn Hải sút chính diện khung thành nhưng Lê Giang đổ người cản phá.
10'
Daniel Floro xâm nhập vòng cấm CA TP.HCM nhưng không có sự hỗ trợ nên không có cú sút nào cho đội khách.
8'
Hà Nội treo bóng vào vòng cấm nhưng Lê Giang xử lý tỉnh táo. Trọng tài cũng bắt lỗi việt vị đội khách.
2'
Bàn thắng! CA TP.HCM dẫn 1-0! Từ đường chuyền bên cánh phải, Tiến Linh bật cao đánh đầu tung lưới Quan Văn Chuẩn.
1'
Trận đấu bắt đầu.