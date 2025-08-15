CAHN và Thể Công Viettel bất phân thắng bại trong ngày ra quân tại V-League 2025/26. Đánh giá về trận hòa 1-1, HLV Polking nói: "Trong hiệp 1, CAHN tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được những bàn thắng cần có. Khi đối phương gia tăng áp lực trong hiệp 2, chúng tôi không còn duy trì được lợi thế nữa.

Tuy nhiên ở hiệp 2, CAHN vẫn có 2 cơ hội rõ rệt nhưng không tận dụng được. Cá nhân tôi cảm thấy tiếc nuối vì đội nhà không thể giành được 3 điểm. Sau đây toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để dự Cúp C1 Đông Nam Á. Về cơ bản những gì tôi xây dựng cho đội bóng vẫn được duy trì, bởi mọi thứ đang đi đúng hướng".

CAHN và Thể Công Viettel bất phân thắng bại. Ảnh: S.N

Về tình hình chấn thương của một số cầu thủ sau trận đấu căng thẳng với Thể Công Viettel, HLV Polking cho biết: "Hiệp 2 Đình Trọng chấn thương, Quang Vinh cũng phải ra nghỉ vì lý do cá nhân. Tôi đang chờ bộ phận y tế làm việc để nắm được thông tin cụ thể. Tôi tung Văn Đô và Đình Bắc vào nhưng có lẽ họ cần thêm thời gian để thích nghi cho mùa giải mới. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để điều chỉnh lại mọi thứ sao cho hợp lý hơn".

Bên kia chiến tuyến, HLV Popov đánh giá: "Tất cả trận mở màn đều khó khăn, dù cho đối thủ có là ai. Chưa đội nào đạt được phong độ 100% trong trận đầu tiên cả. Cần 2-3 vòng thì mọi thứ mới vào được quỹ đạo. Phần lớn các đội bóng đều đang cảm thấy nặng nề sau quá trình tập huấn. Tuy nhiên Thể Công Viettel thể hiện hết sức trong trận đấu này. Vì thế tôi hài lòng với kết quả và tinh thần của các cầu thủ ngày hôm nay.

Kết quả hòa có lẽ là hợp lý với cả hai đội. Sự cạnh tranh trong trận đấu này cũng được thể hiện rõ. Tất nhiên tôi nhấn mạnh Thể Công Viettel có thể làm tốt hơn trong thời gian tới".