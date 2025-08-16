Được đổi tên từ CLB TP.HCM, Công an TP.HCM là một trong những đội bóng được chờ đợi ở mùa giải 2025/26. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, đại diện của thành phố mang tên Bác rất được kỳ vọng giúp bóng đá phía Nam khởi sắc, sau nhiều năm vắng tên trong đường đua vô địch.

Một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của Công an TP.HCM là Nguyễn Tiến Linh. Quả bóng vàng Việt Nam 2024 suýt giành danh hiệu Vua phá lưới mùa trước, sẽ là niềm hi vọng ghi bàn cho đội chủ sân Thống Nhất.

Ngoài tiến Linh, Công an TP.HCM còn có Patrik Lê Giang, Đức Huy, Võ Huy Toàn… cùng dàn ngoại binh chất lượng gồm Noel Mbo, Bastien Samuel và Matheus Felipe. Với lực lượng được đánh giá có chiều sâu, đội bóng ngành công an hoàn toàn có thể đua tranh chức vô địch mùa này.

Trận Công an TP.HCM vs Hà Nội FC hứa hẹn hấp dẫn.

Sức mạnh của Công an TP.HCM sẽ được thể hiện ngay ở trận mở màn khi tiếp đón Hà Nội FC - một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Đại diện đến từ Thủ đô sở hữu đội hình đồng đều và lối chơi được HLV Teguramori định hình từ mùa trước. Dù không mua sắm lực lượng rầm rộ nhưng Hà Nội FC vẫn luôn là đội bóng được đánh giá rất cao, có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào một khi phát huy hết sức mạnh.

Ở trận đấu còn lại, ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định được dự đoán có chiến thắng khi tiếp Hải Phòng trên sân nhà. Sau trận thua ở Siêu Cúp trước CAHN, đội bóng thành Nam hướng tới 3 điểm đầu tiên, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi tại V-League 2025/26.