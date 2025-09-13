Trong điều kiện sân trơn bóng ướt, cả Công an TP.HCM và Nam Định đều nhập cuộc đầy khó khăn. Ngay phút 12, Lý Công Hoàng Anh đã phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi không cần thiết, báo hiệu một trận đấu căng thẳng.

Với vị thế đương kim vô địch, Nam Định chủ động cầm bóng nhiều hơn, tập trung khai thác hành lang cánh phải. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Tô Văn Vĩ hay nỗ lực phối hợp từ các đồng đội đều chưa thể đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang.

Công an TP.HCM và Nam Định bất phân thắng bại trên sân Thống Nhất - Ảnh: Đ.C

Trong khi đó, đội chủ nhà cũng kịp tạo ra một vài tình huống nguy hiểm ở cuối hiệp 1, nhưng cả hai đội vẫn rời sân tạm nghỉ mà chưa có bàn thắng.

Sang hiệp 2, chủ nhà chơi khởi sắc hơn. Phút 49, Tiến Linh tung cú sút căng buộc Nguyên Mạnh phải trổ tài cứu thua. Không lâu sau, thủ môn Lê Giang bên phía Công an TP.HCM suýt dính chấn thương nặng khi va chạm mạnh trên không với Tô Văn Vũ, khiến bầu không khí trên sân thêm phần kịch tính.

Những phút cuối, đội chủ nhà liên tục dồn ép. Raphael Utzig có pha đánh đầu cận thành nguy hiểm, cùng nhiều tình huống dứt điểm khác, nhưng hàng thủ Nam Định cùng sự xuất sắc của Nguyên Mạnh đã đứng vững.

Kết thúc 90 phút, hai đội hòa 0-0. Đây là trận đấu kịch tính nhưng thiếu bàn thắng, khi Nam Định tiếp tục cho thấy sự bế tắc trên hàng công, còn Công an TP.HCM vẫn giữ được sự ổn định tại Thống Nhất.