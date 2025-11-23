Hiệp một diễn ra đầy tốc độ khi Thể Công Viettel sớm tạo sức ép bằng các pha dứt điểm của Nhật Nam và Trương Tiến Anh. CAHN nhanh chóng đáp trả, trong đó Đình Bắc từng đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị.
Đến phút 32, đội chủ nhà mở tỷ số khi Leo Artur treo bóng chuẩn xác để Lê Văn Đô đệm bóng cận thành.
Những phút cuối hiệp một, Viettel vùng lên mạnh mẽ và được đền đáp ở phút bù giờ. Wesley bật cao đánh đầu khiến bóng chạm chân Quang Vinh đổi hướng, gỡ hòa 1-1.
Sau giờ nghỉ, CAHN tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng phung phí liên tiếp. Phút 77, Stefan Mauk đưa CAHN vượt lên lần hai. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Đình Trọng và quả phạt đền thành công của Lucao ở phút 90+4 đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.
Trên chấm 11m, sự xuất sắc của thủ môn Văn Việt giúp Thể Công Viettel thắng 4-3, giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia gặp SHB Đà Nẵng.
Ghi bàn:
CAHN: Văn Đô (32'), Mauk (77')
Thể Công: Quang Vinh (45'+4, phản lưới), Lucao (90'+4 pen)
Thẻ đỏ: Đình Trọng (84')
Đội hình thi đấu
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Adou Minh, Thanh Long, Văn Đô, Stefan Mauk, Rogerio (Gomes 85'), Quang Hải, Quang Vinh, Đình Bắc (Minh Phúc 85'), Leo Artur
Thể Công Viettel: Văn Việt, Colonna, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Nhật Nam, Viết Tú, Wesley Nata, Trương Tiến Anh, Văn Tú, Văn Khang, Lucao
LUÂN LƯU
Trận đấu khép lại sau 12 phút bù giờ căng thẳng và kịch tính, buộc hai đội phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu 11m.
Lượt đá thứ nhất: Leo Artur (CAHN) đá thành công 1-1 Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel) đá thành công.
Lượt đá thứ 2: Cao Quang Vinh (CAHN) đá bị Văn Việt cản phá 1-2 Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) đá thành công.
Lượt đá thứ 3: Hugo Gomes (CAHN) đá thành công 2-3 Đinh Xuân Tiến (Thể Công Viettel) đá thành công.
Lượt đá thứ 4: Stefan Mauk (CAHN) đá bị Văn Việt cản phá 2-3 (Thể Công Viettel) Wesley Nata đá bóng dội mép dưới xà ngang rồi đập đất. Trọng tài biên ra dấu bóng đã đập bên trong khung thành. Tuy nhiên, VAR xác định bóng chưa qua vạch vôi.
Lượt đá thứ 5: Lê Văn Đô (CAHN) đá thành công 3-4 Lucao (Thể Công Viettel) đá thành công dù Nguyễn Filip bay người đúng hướng.
90'+11
Leo Artur có cơ hội trong vòng cấm Thể Công Viettel để ghi bàn định đoạt trận đấu nhưng anh không thể dứt điểm.
90'+4
Lucao gỡ hòa 2-2 cho Thể Công Viettel
Trên chấm phạt đền 11m, tiền đạo Lucao dễ dàng đánh lừa thủ thành Nguyễn Filip, gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính cho Thể Công Viettel.
90'+1
Sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài Lê Vũ Linh cho Thể Công Viettel được hưởng quả phạt đền và xóa tấm thẻ vàng của Văn Khang.
88'
Khuất Văn Khang đột phá và bị ngã trong vòng cấm CAHN sau pha tranh chấp của trung vệ Gomes vừa vào sân. Trọng tài Vũ Linh rút thẻ vàng đối với tiền vệ tuyển Việt Nam khi cho rằng Văn Khang ngã vờ.
84'
Đình Trọng bị thẻ đỏ
Tình huống đeo bám của Đình Trọng khiến Khuất Văn Khang bị ngã ngay trước vòng cấm CAHN. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Lê Vũ Linh quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp vì tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.
77'
Mauk tái lập thế dẫn trước cho CAHN
Leo Artur mở bóng ra cánh phải cho Dos Santos, quả tạt bóng cho Mauk đặt lòng một chạm tung lưới Thể Công Viettel.
70'
Trận đấu vẫn đang trôi đi với những diễn biến giằng co, không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau.
61'
Đình Bắc băng lên bên cánh trái rồi chuyền bóng để Leo Artur trả ngược ra cho Quang Hải. Pha dứt điểm của đội trưởng CAHN đưa bóng chạm người cầu thủ Thể Công Viettel rồi đi hết đường biên ngang.
51'
Adou Minh dứt điểm kiểu "biến bàn thắng thành cơ hội"
Đường chuyền của cầu thủ CAHN loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thể Công Viettel để Mauk thoát xuống. Quả tạt như dọn cỗ vượt qua tầm với của Văn Việt cho Adou Minh. Trước khung thành và không bị kèm cặp, không hiểu sao Adou Minh lại kết thúc đưa bóng đi vọt xà đầy khó tin. Đây có lẽ là một trong những pha bỏ lỡ khó tin nhất lịch sử bóng đá quốc nội.
49'
Đình Bắc tận dụng sai lầm của Nhật Nam, anh dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Việt nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Thể Công Viettel.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'+
Quang Vinh phản lưới, Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1
Từ quả phạt góc của Thể Công Viettel, Wesley Nata nỗ lực đánh đầu khiến tình huống cản phá của Cao Quang Vinh vô tình trở thành pha đá phản lưới nhà.
45'
Hiệp một có tới 8 phút bù giờ. Các cầu thủ Thể Công Viettel đang tổ chức ép để tìm kiếm cơ hội, hàng thủ CAHN vì vậy mà phải làm việc vất vả hơn.
39'
Các học trò của HLV Popov đang nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội. Tiền vệ Khuất Văn Khang vừa thực hiện pha đá phạt trực tiếp đưa bóng thẳng về phía khung thành nhưng Nguyễn Filip chơi cảnh giác.
32'
Văn Đô mở tỷ số cho CAHN
CAHN có pha tổ chức tấn công ăn ý bên cánh trái, Leo Artur đẩy bóng ra một cầu thủ áo đỏ đánh đầu hụt bóng. Tuy nhiên, Lê Văn Đô xuất hiện đúng chỗ thoải mái đặt lòng tung lưới Thể Công Viettel.
29'
Sau khi làm việc rất kỹ, tổ VAR xác định đã có lỗi việt vị của Đình Bắc nên bàn thắng không được công nhận.
24'
VAR hủy bàn thắng của Đình Bắc
Đường chuyền vượt tuyến của đồng đội để Mauk băng lên, anh tạt bóng từ cánh phải để Đình Bắc băng cắt chạm bóng làm tung lưới Thể Công Viettel. VAR lập tức vào cuộc.
17'
Lucao tận dụng sai lầm của hàng thủ CAHN, anh vất vả vượt qua được Nguyễn Filip. Lucao sau đó dứt điểm nhưng Makuk kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi rồi thủ môn CAHN lao về ôm bóng.
15'
Văn Tú bên phía Thể Công Viettel xử lý khéo léo loại bỏ Quang Hải nhưng pha dứt điểm lại quá tệ.
10'
Hai đội bắt đầu tăng tốc, CAHN chơi pressing tầm cao, Thể Công Viettel vừa có pha tấn công đáng kể đầu tiên. Văn Khang tạt bóng chìm từ cánh trái vào nhưng cú dứt điểm một chạm của Tiến Anh lại đi quá thiếu chính xác.
5'
Dù gặp nhau nhiều lần nhưng cả CAHN và Thể Công Viettel vẫn cần thời gian thăm dò, làm nóng đầu trận.
19h15
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h55
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát CAHN vs Thể Công Viettel
Nhận định trước trận
CAHN tiếp tục chứng minh phong độ ấn tượng ở cả V.League, AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Tại đấu trường quốc nội, thầy trò HLV Mano Polking duy trì chuỗi bất bại 9 trận, trong đó có 7 chiến thắng, mới nhất là màn vùi dập Hà Tĩnh 3-0 để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của Ninh Bình.
Đáng chú ý, đội bóng ngành công an còn thi đấu ít hơn nhiều đối thủ tới hai trận, mở ra cơ hội lớn để vươn lên dẫn đầu nếu tận dụng tốt các trận đá bù.
Thành công của CAHN đến từ chiều sâu đội hình và sự ổn định của các trụ cột. Grafite đã ghi 10 bàn sau 14 trận, Leo Artur đóng góp 6 pha lập công, trong khi Quang Hải, Pendant, Đình Bắc hay Thành Long đều giữ được phong độ tốt. Lối chơi 3-4-3 của HLV Polking vận hành trơn tru, mang đến nhiều phương án tấn công.
Tuy vậy, đội bóng vẫn phải cải thiện khả năng dứt điểm, nhất là trước các đối thủ mạnh như Thể Công Viettel - đối thủ giàu bản lĩnh và luôn thi đấu cực kỳ khó chịu trong những trận cầu lớn.
Thông tin lực lượng
CAHN đã đăng ký hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho giai đoạn 2 của V.League 2025/26. Tuy nhiên, cầu thủ này chưa sẵn sàng ra sân cho màn so tài này tại Cúp Quốc gia.
Thể Công Viettel: Có đầy đủ lực lượng.