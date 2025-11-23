Hiệp một diễn ra đầy tốc độ khi Thể Công Viettel sớm tạo sức ép bằng các pha dứt điểm của Nhật Nam và Trương Tiến Anh. CAHN nhanh chóng đáp trả, trong đó Đình Bắc từng đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị.

Đến phút 32, đội chủ nhà mở tỷ số khi Leo Artur treo bóng chuẩn xác để Lê Văn Đô đệm bóng cận thành.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Thể Công Viettel sau loạt luân lưu nghẹt thở - Ảnh: SN

Những phút cuối hiệp một, Viettel vùng lên mạnh mẽ và được đền đáp ở phút bù giờ. Wesley bật cao đánh đầu khiến bóng chạm chân Quang Vinh đổi hướng, gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, CAHN tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng phung phí liên tiếp. Phút 77, Stefan Mauk đưa CAHN vượt lên lần hai. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Đình Trọng và quả phạt đền thành công của Lucao ở phút 90+4 đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, sự xuất sắc của thủ môn Văn Việt giúp Thể Công Viettel thắng 4-3, giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia gặp SHB Đà Nẵng.

Ghi bàn:

CAHN: Văn Đô (32'), Mauk (77')

Thể Công: Quang Vinh (45'+4, phản lưới), Lucao (90'+4 pen)

Thẻ đỏ: Đình Trọng (84')

Đội hình thi đấu

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Adou Minh, Thanh Long, Văn Đô, Stefan Mauk, Rogerio (Gomes 85'), Quang Hải, Quang Vinh, Đình Bắc (Minh Phúc 85'), Leo Artur

Thể Công Viettel: Văn Việt, Colonna, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Nhật Nam, Viết Tú, Wesley Nata, Trương Tiến Anh, Văn Tú, Văn Khang, Lucao